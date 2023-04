Prévisions Météo Algérie pour ce lundi 17 avril : de faibles pluies affecteront l’Est du pays

Le temps est l’un des phénomènes les plus fascinants et les plus changeants de notre planète. Des tempêtes tropicales aux vagues de chaleur, en passant par les orages et les tempêtes de neige, les conditions météorologiques peuvent être à la fois spectaculaires et dangereuses. Dans cet article, nous allons vous résumer les dernières nouvelles météorologiques pour ce lundi.

Dans son bulletin météo pour ce lundi 17 avril 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu « des passages nuageux avec de faibles pluies en matinée sur les régions côtières et intérieures de l’Est du pays, se dissipant progressivement en fin d’après-midi ».

Au niveau des régions Sahariennes, la même source a indiqué qu’ « un ciel souvent voilé couvrira la région de Tindouf, gagnant la région de Béchar en fin d’après-midi », mais aussi, « un ciel souvent voilé sur le Hoggar/Tassili, se dégageant l’après-midi ». « Un ciel généralement dégagé couvrira les autres régions », a encore précisé l’ONM.

Enfin, pour ce qui est des régions Ouest et Centre du pays, les prévisions météorologiques resteront stables avec un temps calme. Car Météo Algérie a prévu, pour la journée d’aujourd’hui, « un ciel généralement dégagé au niveau de ces régions ».

Bulletin météo : quel temps fera-t-il ce lundi ?

Par ailleurs, les services de l’ONM ont aussi communiqué les températures maximales prévues ce lundi 17 avril, faisant savoir qu’elles oscilleront entre 18 et 27 °C sur les régions côtières, entre 14 et 27 °C sur les régions intérieures et entre 25 et 40 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, Météo Algérie a prévu pour ce lundi 18 °C à El Tarf, 19 °C à Jijel, 21 °C à Tenes, 22 °C à Tipaza et 27 °C à Tlemcen. À l’intérieur du pays, l’ONM a fait savoir que le mercure affichera 18 °C à Mila, 20 °C à Bouira et à Batna, 23 °C à Tiaret et 26 °C à Chlef. Enfin, la température atteindra 23 °C à Béchar, 25 °C à Biskra et 38 °C à Tindouf.

Le monde fait-il face à un manque de pluies ?

Les organisations météorologiques nationales et internationales, telles que l’Organisation météorologique mondiale (OMM), publient régulièrement des rapports sur les tendances météorologiques et climatiques à l’échelle mondiale. Ces rapports incluent des données sur les précipitations et mettent en évidence les tendances de sécheresse dans certaines régions du monde.

Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le manque de pluie dans certaines régions du monde. Tout d’abord, le changement climatique peut affecter les régimes de précipitations en perturbant les schémas météorologiques normaux. En effet, les températures plus élevées peuvent modifier les courants atmosphériques, ce qui peut avoir des conséquences sur la quantité et la répartition des précipitations.

En outre, la déforestation et l’urbanisation croissante peuvent affecter la capacité du sol à retenir l’eau et à la libérer dans l’atmosphère. Cela peut entraîner une diminution de l’humidité de l’air, qui est un facteur clé pour la formation des nuages et des précipitations.

Enfin, les activités humaines telles que l’agriculture intensive, l’irrigation excessive et la pollution peuvent également avoir un impact sur les régimes de précipitations. Ces activités peuvent modifier la qualité du sol et de l’eau, ce qui peut affecter les schémas de précipitations en perturbant les cycles naturels de l’eau.