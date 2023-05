Prévisions Météo Algérie pour ce 3 mai : un temps chaud continue d’affecter l’extrême Sud du pays

Un temps relativement chaud a marqué le début du mois de mai, avec des températures caniculaires ayant affecté différentes régions du pays, notamment à l’Ouest et au Centre, mais aussi à l’extrême Sud. Quel temps fera-t-il ce mercredi 3 mai 2023 ? Dans cet article, nous allons vous présenter un bulletin météo détaillant les prévisions pour la journée d’aujourd’hui.

Les services de l’Office National de la Météorologie ont fait savoir qu’un temps chaud continuera d’affecter ce mercredi les régions de l’extrême Sud du pays. En effet, d’après la même source, les températures maximales prévues aujourd’hui atteindront entre 31 et 45 °C sur les régions sahariennes, avec 31 °C à El Oued, 35 °C à Ouargla et 40 °C à In Salah.

En outre, le bulletin météo de l’ONM a fait savoir qu’ « un ciel partiellement voilé marquera l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili ». Mais aussi, qu’ « un ciel généralement dégagé couvrira les autres régions sahariennes, devenant voilé sur la région de Béchar et le Nord Sahara en soirée ».

Bulletin météo : quel temps fera-t-il au Nord du pays ?

Par ailleurs, les services de Météo Algérie ont prévu « un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Ouest et Centre du pays ». Ainsi qu’ « un ciel dégagé à nuageux au niveau des régions de l’Est ». Concernant les températures maximales prévues ce mercredi 3 mai 2023, l’ONM a indiqué qu’elles oscilleront entre 22 et 32 °C sur les régions côtières et entre 19 et 35 °C sur les régions intérieures du pays.

Ainsi, Météo Algérie a prévu 22 °C à Jijel, 23 °C à El Tarf, 26 °C à Tenes, 27 °C à Tipaza et 32 °C à Tlemcen. Ce mercredi, le mercure affichera 21 °C à Mila, 23 °C à Khenchela, 27 °C à Bouira, 30 °C à Tiaret et 34 °C à Mascara.

Enfin, il convient aussi de rappeler que la pluie avait affecté hier plusieurs wilayas de l’Est. Les services de l’ONM avaient placé en vigilance jaune « pluie » les wilayas de Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras.