Prévisions Météo Algérie pour ce 16 mai : pluies, nuages et soleil … quel temps fera-t-il ?

Dans son bulletin météorologique pour ce mardi 16 mai 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a fait savoir qu’ « un ciel généralement dégagé couvrira les régions de l’Ouest ». Selon la même source, au niveau des régions Centre, « un ciel passagèrement nuageux marquera les régions côtières et proches côtières, devenant assez denses sur le centre-est durant l’après-midi avec quelques pluies, tandis qu’un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les hauts plateaux ».

En outre, les services de Météo Algérie ont indiqué qu’ « un ciel souvent nuageux avec quelques averses de pluie, marquera les régions de l’Est, notamment sur l’extrême Est, s’atténuant l’après-midi ». « Un ciel dégagé à peu nuageux, devenant passagèrement nuageux l’après-midi, avec formations cumuliformes pouvant évoluer en orages isolés couvrira les hauts plateaux et les Aures, », a encore précisé la même source.

Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes, l’ONM a prévu « un ciel se voilant progressivement, puis devenant parfois pré-orageux à partir de la fin d’après-midi, sur le Sud-Ouest (Tindouf vers Béchar) et un ciel dégagé à partiellement voilé sur les autres régions, devenant souvent voilé sur le Nord Sahara en fin de soirée ».

Par ailleurs, Météo Algérie a aussi indiqué que les températures maximales prévues aujourd’hui oscilleront entre 22 et 30 °C sur les régions côtières, entre 18 et 29 °C sur les régions intérieures et entre 27 et 41 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, l’ONM a prévu 19 °C à El Tarf et à Jijel, 22 °C à Tenes, 23 °C à Tipaza et 30 °C à Tlemcen. Mais aussi, 16 °C à Batna, 17 °C à Guelma, 20 °C à Bouira, 23 °C à Naama et 26 °C à Mascara. Ce mardi, le mercure atteindra 21 °C à El Oued, 25 °C à Laghouat et 28 °C à Béchar.

Météo Algérie – BMS : la pluie persiste à l’Est du pays ce 16 mai

La pluie semble encore persister à l’Est du pays. Les services de l’ONM ont émis un bulletin météorologique spécial (ONM), de niveau 2, qui place en vigilance orange les wilayas de Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras. D’après cette alerte, « des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées de chutes de grêle par endroits, affecteront ces wilayas ». Les quantités de pluies attendues atteindront entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm, a précisé l’ONM, notant que ce BMS est en cours aujourd’hui jusqu’à 09h00.