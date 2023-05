Prévisions Météo Algérie pour ce 15 mai : la pluie persiste sur plusieurs wilayas du pays (BMS)

Depuis ce week-end, des averses de pluies orageuses affectent plusieurs régions du pays, particulièrement celles du Nord. D’après Météo Algérie, le mauvais temps va encore persister ce lundi 15 mai 2023. En effet, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS) pour mettre en garde quant aux pluies orageuses et aux vents violents qui persisteront ce lundi dans différentes régions du pays.

Dans sa première alerte de niveau 2, Météo Algérie a placé en vigilance orange les wilayas de Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba, el Tarf, Guelma, souk Ahras, Constantine, Mila, Sétif, Batna, Oum el Bouaghi, Khenchela et Tébessa.

« Des pluies, parfois sous formes d’averses orageuses et accompagnées de chutes de grêle par endroits, affecteront ces wilayas », a précisé la même source. Et ce, durant la validité de ce BMS qui est en cours jusqu’à 12h00. Il convient aussi de noter que les quantités de pluie atteindront entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm.

En outre, les services de l’ONM ont également émis une alerte à la vigilance, de niveau 2 et de couleur orange, concernant les wilayas de Biskra, El M’ghair, Touggourt et El Oued. Qui connaîtront aussi des chutes de pluies, dont les quantités atteindront entre 20 et 40 mm, durant la validité de l’alerte qui restera en cours aujourd’hui jusqu’à 09h00.

Par ailleurs, les mêmes services ont émis un BMS « vent violent » qui place en vigilance orange les wilayas de Timimoun, Adrar, In Salah, El Meniaa, Ghardaïa, Touggourt, Biskra, El M’ghair, Ouled Djellal, El Oued, Ouargla et Illizi. Selon Météo Algérie, les vents souffleront de Nord à Nord-Oued avec une vitesse d’environ 60 à 70 km/h, atteignant ou dépassant parfois 80 km/h en rafales. La validité de cette alerte reste en cours jusqu’à 06h00 du matin.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce lundi 15 mai ?

Concernant les prévisions météo pour ce lundi 15 mai 2023, les services de l’ONM ont fait savoir qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les régions Ouest et Centre-Ouest du pays ». Tandis qu’ « un ciel souvent voilé à nuageux, avec quelques pluies parfois sous forme d’averses orageuses, marquera les régions Centre-Est et Est », d’ailleurs, « ces pluies seront assez soutenues sur les régions côtières de l’Est ».

Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes, Météo Algérie a prévu « un ciel souvent voilé à localement nuageux avec des pluies parfois sous formes d’averses orageuses s’améliorant à partir de l’après-midi sur le Nord des Oasis ». Ainsi qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé sur les autres régions, mais souvent voilé de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili avec une tendance orageuse ».

Pour ce qui est des températures, l’ONM a indiqué qu’elles oscilleront aujourd’hui entre 19 et 30 °C sur les régions côtières, entre 12 et 29 °C sur les régions intérieures et entre 21 et 42 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, Météo Algérie a prévu 19 °C à Jijel et à El Tarf, 22 °C à Tenes, 23 °C à Tipaza et 30 °C à Tlemcen. Ce lundi, le mercure affichera 16 °C à Batna, 17 °C à Guelma, 20 °C à Bouira, 23 °C à Naama et 26 °C à Mascara. Mais aussi, 21 °C à El Oued, 25 °C à Laghouat et 28 °C à Béchar.

Alerte Météo Algérie : 7 gestes à adopter pour une conduite sécurisée sous la pluie

En cas de fortes pluies, la conduite peut être dangereuse pour les automobilistes et les conducteurs. Pour éviter les accidents et assurer votre sécurité, il est important d’adopter les gestes suivants :

Ralentissez votre vitesse et évitez les freinages brusques.

Allumez vos phares pour une meilleure visibilité.

Gardez une distance de sécurité suffisante entre votre véhicule et celui qui vous précède.

Évitez les manœuvres brusques.

Utilisez les essuie-glaces pour maintenir une bonne visibilité.

Évitez les flaques d’eau sur la route.

Soyez attentif aux autres conducteurs et restez concentré sur la route.

En suivant ces gestes simples, vous pouvez assurer une conduite plus sûre et plus confortable sous la pluie. Pour éviter les risques d’accidents, il est important de respecter les règles de conduite par temps de pluie et de rester vigilant aux autres conducteurs sur la route.