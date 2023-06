Prévisions Météo Algérie pour ce 12 juin : la pluie et la canicule au rendez-vous aujourd’hui !

Les conditions météorologies continuent d’alterner entre les chaleurs intensives d’une part et les pluies orageuses d’une autre part. Pour ce lundi 12 juin 2023, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis des alertes à la vigilance mettant en garde quant à la canicule et aux pluies orageuses qui affecteront différentes régions du pays, aussi bien au Nord qu’au Sud.

En effet, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de In Salah, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. D’après la même source, « un temps chaud marquera aujourd’hui l’extrême Sud vers le Sahara central ainsi que le Sahara oriental ».

D’ailleurs, l’ONM a fait savoir que les températures maximales prévues ce lundi au niveau des régions sahariennes oscilleront entre 37 et 46 °C, avec 37 °C à Tindouf, 38 °C à El Oued et 43 °C à Illizi.

Par ailleurs, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Tebessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, Djelfa, Laghouat et El Bayadh. Mais aussi, les wilayas de Illizi, Djanet et Tamanrasset.

Bulletin Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce 12 juin ?

Le bulletin météo de ce lundi 12 juin prévoit des passages nuageux sur les régions intérieures de l’Ouest et du Centre du pays, et ce, à compter de l’après-midi. De plus, les services de l’ONM ont prévu la formation de cellules orageuses au niveau des régions intérieures et les hauts plateaux, accompagnées de pluies et localement de chutes de grêle, rejoignant les côtes du Centre et du Centre-Est durant la nuit.

En outre, Météo Algérie a indiqué qu’un temps partiellement voilé marquera les régions Est du pays, avec un ciel se couvrant progressivement durant l’après-midi, notant la formation de cellules orageuses sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès, accompagnées de pluie et localement de chutes de grêle, rejoignant les côtes durant la nuit.

Enfin, concernant les régions Sahariennes, l’ONM a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé en général, avec formation de cellules orageuses isolées durant l’après-midi sur l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, pouvant engendrer des pluies locales.

Il convient aussi de noter que les températures maximales prévues ce lundi avoisineront entre 25 et 32 °C sur les régions côtières et entre 28 et 36 °C sur les régions intérieures du pays. Ainsi, Météo Algérie a fait savoir que le mercure affichera 27 °C à Annaba, 28 °C à Béjaia, 29 °C à Tipaza, 30 °C à El Tarf et 32 °C à Tlemcen. La température atteindra aujourd’hui 31 °C à Blida, 32 °C à Djelfa, 35 °C à Relizane et 36 °C à Boussada et à Ain Defla.