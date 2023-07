Prévisions Météo Algérie : plusieurs alertes canicule ce samedi 29 juillet 2023

Préciser que les alertes et les prévisions vienne de l’office national de la météorologie

Selon les récentes informations de l’Office national de la météorologie, une vague de chaleur intense s’abat sur le pays. Les prévisions météorologiques et alertes pour ce week-end témoignent d’une canicule sévère touchant de vastes zones du territoire.

Des alertes de niveau 2 de type « CANICULE » ont été émises pour plusieurs wilayas du pays.

Les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun, In Salah, Beni Abbes et Ouargla connaissent des températures maximales oscillant entre 48°C et 49°C, qui pourraient localement atteindre la barre des 50°C. Les températures minimales pour ces régions se situent entre 34°C et 39°C. Ces alertes sont valables depuis le vendredi 28 juillet et s’étendront jusqu’au dimanche 30 juillet.

Dans les wilayas de Djelfa, M’sila, Ouest de Batna, Sud de Khenchela et Sud de Tébessa, les températures maximales sont comprises entre 44°C et 46°C et pourraient toucher les 47°C ce samedi. Quant aux minimales, elles fluctuent entre 30°C et 34°C. L’alerte est également valable pour la période s’étalant du vendredi 28 au dimanche 30 juillet.

Enfin, pour Touggourt, El Oued, Biskra, Ouled Djellal et El Meghair, les températures atteignent des sommets, avec des maximales entre 48°C et 49°C, risquant de toucher les 50°C. Les minimales pour ces wilayas sont entre 32°C et 38°C. Cette alerte couvre la période du samedi 29 au dimanche 30 juillet.

Prévisions météo pour le samedi 29 juillet 2023

À Adrar, la chaleur est écrasante avec des températures montant à 47°C et ne descendant pas en dessous de 35°C la nuit. Boumerdes connaît une journée à 30°C tandis que Bouiras’attend à des températures avoisinant les 41°C. Le littoral, avec Bejaia et Jijel, profite d’une relative fraîcheur avec respectivement 27°C et 30°C. Les régions de Tizi ouzou et Alger affichent un mercure à 32°C. Blida se rafraîchit légèrement avec 27°C, alors que Batna et Tamanrasset s’embrasent à 38°C et 41°C. Illizi s’attend à une journée brûlante à 43°C, tout comme Beni Abbes avec 47°C. Medeaclôt ce tour d’horizon avec une température de 31°C.

Face à cette canicule, il est vivement recommandé d’éviter les expositions prolongées au soleil, de se rafraîchir et de s’hydrater régulièrement.