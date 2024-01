Prévisions Météo Algérie : pluie ou soleil, que dit le bulletin de ce mardi 9 janvier ?

L’empreinte glaçante de l’hiver se fait désormais sentir ! Les derniers jours ont vu une nette chute des températures, marquée par l’apparition de neige sur les pics montagneux et la ponctuation régulière de nos journées par des averses et des épais nuages. En ce mardi 9 janvier 2024, les prévisions météorologiques s’alignent sur cette tendance hivernale persistante. Le paysage météorologique se dessine avec des nuances notables : des régions aux sommets enneigés aux plaines balayées par la pluie, en passant par les ciels parsemés de nuages, une variété de conditions climatiques est à prévoir !

Cette évolution climatique met en exergue les changements saisonniers significatifs, incitant chacun à se préparer adéquatement pour affronter les caprices météorologiques quotidiens. En poursuivant la lecture de cet article, restez informés pour mieux anticiper les variations du temps et vous adapter à ces variations climatiques qui façonnent notre quotidien.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce mardi 9 janvier ?

Pour cette journée du mardi 9 janvier, les prévisions météorologiques dévoilent une diversité de conditions climatiques à travers les différentes régions du pays. Selon le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM), les régions Ouest et Centre se verront affubler d’un ciel généralement voilé à localement couvert dans la journée. La soirée réserve un voile nuageux local persistant, accompagné de quelques précipitations dans l’Ouest du pays.

Du côté des régions Est, les prévisions de Météo Algérie pointent vers des passages nuageux plus denses, pouvant engendrer des pluies, principalement sur les zones côtières de l’extrême Est. Cette configuration météorologique nécessite une vigilance accrue face à des conditions potentiellement pluvieuses.

Quant aux régions sahariennes, le bulletin météo de ce mardi annonce un ciel dégagé à partiellement voilé en général, offrant ainsi une journée relativement ensoleillée. Ces variations climatiques d’une région à l’autre soulignent l’importance de rester informé des prévisions locales pour mieux anticiper et s’adapter aux conditions météorologiques changeantes.

Bulletin météo : qu’en est-il des températures du jour ?

Les températures maximales attendues pour cette journée offrent un éventail thermique diversifié à travers les différentes régions du pays, selon les indications de l’Office National de la Météorologie (ONM). Les régions côtières connaîtront des valeurs oscillant entre 14 et 19 °C. À l’intérieur des terres, les températures varieront entre 9 et 18 °C, offrant une atmosphère légèrement plus fraîche. Quant aux régions sahariennes, elles afficheront des valeurs comprises entre 14 et 31 °C, avec des températures relativement plus élevées.

Pour illustrer ces prévisions thermiques, les services de Météo Algérie ont prévu 15 °C à Annaba, 16 °C à Jijel, 17 °C à Alger, 18 °C à Tenes et 19 °C à Tlemcen. D’autres régions enregistreront également des températures s’élevant à 12 °C à Mila et à Batna, 13 °C à Médea, 14 °C à Relizane et 18 °C à Naama. Enfin, les extrêmes thermiques seront notables avec des valeurs comme 16 °C à El Oued, 20 °C à Ouargla et 24 °C à Adrar.