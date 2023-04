Prévisions Météo Algérie : persistance d’un temps printanier sur tout le pays ce 12 avril

Un temps stable et printanier a caractérisé les prévisions météorologiques au cours de cette semaine, et ce, à travers tout le territoire national. Pour ce mercredi 12 avril 2023, le beau temps va encore persister avec un ciel sans nuages et des températures douces. Dans cet article, découvrez le bulletin météo pour la journée d’aujourd’hui.

Sur son internet, l’Office National de la Météorologie (ONM) n’a émis aucune alerte météo ni aucun bulletin météorologique spécial (BMS). La journée s’annonce donc stable et calme avec un temps printanier sur l’ensemble du territoire national.

D’ailleurs, les services de Météo Algérie ont fait savoir qu’ « un ciel dégagé à partiellement couvert marquera les régions Nord du pays ». Tandis qu’ « un ciel généralement voilé couvrira le Sahara central, le bécharois, le Sahara oriental et l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili ». Selon les mêmes services, « un ciel dégagé couvrira les autres régions sahariennes ce mercredi ».

Bulletin Météo : quelles sont les températures pour ce 12 avril ?

En outre, l’ONM a communiqué les températures maximales prévues ce mercredi 12 avril 2023. Faisant savoir qu’elles oscilleront entre 22 et 31 °C sur les régions côtières du pays, avec 24 °C à Annaba et à Béjaia, 26 °C à Skikda, 29 °C à Alger et 30 °C à Oran.

D’après Météo Algérie, les températures maximales atteindront aujourd’hui entre 25 et 33 °C au niveau des régions intérieures du pays. Ainsi, selon la même source, le mercure affichera 28 °C à Tebessa et à Blida, 30 °C à Mila, 32 °C à Chlef et 33 °C à Relizane. Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes, les températures maximales atteindront entre 27 et 39 °C, avec 31 °C à Ouargla et à Béchar et 32 °C à Illizi.