Prévisions Météo Algérie : persistance d’un temps chaud ce mardi 27 juin

Un ciel dégagé couvrira la quasi-totalité du territoire national ce mardi, avec la persistance d’un temps chaud sur différentes régions du pays, notamment au Centre et au Sud. Dans cet article, découvrez ce que vous réservent les prévisions météo pour la journée.

Dans son bulletin météo de ce mardi 27 juin 2023, l’Office National de la Météorologie a fait savoir qu’un ciel généralement dégagé continuera de marquer les régions Nord du pays. Notant, toutefois, qu’un temps relativement chaud persistera sur les régions intérieures de l’Ouest ainsi que les régions centres de l’Ouest.

Au niveau des régions Sud, les services de Météo Algérie ont prévu un ciel partiellement voilé sur l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, le Sud-Ouest ainsi que le Sahara central et un ciel dégagé sur les autres régions. Selon la même source, un temps relativement chaud marquera la bande frontalière Algérie-Mali vers le Sahara central et la région de Tindouf.

Par ailleurs, il convient de noter que la pluie affecte certaines régions du Sud. Les mêmes services ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de In Guezzam, Tamanrasset, Bordj Badj Mokhtar, In Salah et Adrar.

Bulletin Météo Algérie : qu’en est-il des températures ?

En outre, l’ONM a indiqué que les températures maximales prévues aujourd’hui oscilleront entre 29 et 39 °C sur les régions côtières, entre 29 et 43 °C sur les régions intérieures et entre 35 et 46 °C sur les régions du Sud. Avec 30 °C à Tipaza et à Béjaia, 32 °C à Annaba et à El Tarf et 37 °C à Tlemcen. Ce mardi, la température atteindra 34 °C à El Bayadh et à Mila, 36 °C à Blida, 38 °C à M’sila et 41 °C à Sidi Bel Abbes. Mais aussi, 40 °C à Tougourt, 42 °C à Béchar et 43 °C à Illizi.

Lorsque les températures grimpent et que la chaleur est écrasante, il est essentiel de rester hydraté en buvant suffisamment d’eau. L’eau joue un rôle crucial dans la régulation de la température corporelle, ce qui est particulièrement important lors des épisodes de forte chaleur.

En buvant de l’eau régulièrement, vous aidez votre corps à maintenir son équilibre thermique et à éviter les risques de déshydratation, d’épuisement dû à la chaleur et de coups de chaleur. L’eau agit comme un rafraîchissement interne, aidant à dissiper la chaleur dégagée dans votre organisme. Assurez-vous donc de boire de l’eau régulièrement tout au long de la journée pour protéger votre corps des effets néfastes de la canicule.