Prévisions météo Algérie : persistance du beau temps ce lundi 27 mars

Le printemps a débuté, marquant le passage progressif du froid hivernal vers la chaleur estivale. En effet, les perturbations météorologiques semblent se stabiliser, laissant place à un temps plutôt doux, avec un ciel bleu dégagé et un soleil éclatant. Pour ce lundi 27 mars 2023, un temps printanier va persister sur l’ensemble du pays.

Dans son bulletin météorologique, l’Office National de la Météorologie a fait savoir qu’ « un ciel généralement dégagé marquera les régions nord du pays ce lundi ». Toutefois, Météo Algérie a prévu « un ciel partiellement voilé sur l’ouest ».

En outre, et concernant les régions sahariennes, les services de l’ONM ont indiqué qu’ « un ciel partiellement voilé marquera la région de Béchar, de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili et le long de la frontière algéro-malienne ». Tandis qu’ « un ciel généralement dégagé couvrira les autres régions de notre grand sud ».

Par ailleurs, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « vague dangereuse » les côtes est et ouest du pays, allant de Dellys à El Kala et de Marsa Ben M’hidi à Tenes. Mis à part cette vigilance marine, l’ONM n’a émis aucune alerte particulière ni aucun bulletin météo spécial (BMS).

Point météo : qu’en est-il des températures ?

Pour ce qui est des températures maximales prévues ce lundi, les services de l’ONM ont indiqué qu’elles oscilleront entre 19 °C et 28 °C sur les régions côtières. Avec 19 °C à Jijel, 20 °C à Skikda, 21 °C à Alger et respectivement 23 °C et 24 °C à Annaba et à Oran.

De plus, la température atteindra entre 18 °C et 29 °C sur les régions intérieures du pays, ont précisé les prévisions de Météo Algérie. En effet, le mercure affichera 20 °C à Médea, 21 °C à Mila, 23 °C à Djelfa, 25 °C à Batna ainsi que 28 °C à Mascara.

Enfin, au niveau des régions sahariennes, les températures maximales atteindront entre 28 °C et 38 °C. Ainsi, pour ce lundi 27 mars, les services de Météo Algérie ont prévu 28 °C à Laghouat et 35 °C à Ouargla et à In Salah.