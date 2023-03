Prévisions météo Algérie : le beau temps sera-t-il au rendez-vous ce 8 mars ?

Le retour de la pluie et des chutes de neige avait marqué les prévisions météorologiques la semaine passée. Cependant, le beau temps semble reprendre le dessus avec une accalmie des conditions météo et une légère hausse des températures. Quelles sont les prévisions pour ce mercredi 8 mars ?

Pour ce mercredi 8 mars 2023, les températures observeront une légère hausse. D’après les services de l’Office National de la Météorologie (ONM), les températures maximales prévues aujourd’hui atteindront entre 20 et 26 °C sur les régions côtières, entre 18 et 26 °C sur les régions intérieures et entre 24 et 38 °C sur les régions sahariennes du pays.

Ainsi, Météo Algérie a prévu des températures avoisinant les 20 °C à Jijel et à Tiaret. Mais aussi, des températures oscillant les 21 °C à Tébessa et à Skikda. Selon les prévisions de l’ONM, le mercure affichera 22 °C à Annaba et à Bouira, 23 °C à Tenes. La température atteindra 24 °C à Mascara, à Guelma et à Laghouat, 25 °C à Oran, 30 °C à Ouargla et 31 °C à Illizi.

Quelles sont les prévisions météo de l’ONM pour ce 8 mars ?

Dans son bulletin météorologique pour ce mercredi, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu « un ciel dégagé à peu nuageux sur l’ensemble des régions Nord du pays ». En outre, les services de Météo Algérie ont indiqué qu’au niveau des régions Sahariennes, « un ciel partiellement voilé couvrira le Sahara central et l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili ».

Concernant la vigilance marine, l’ONM a placé en vigilance jaune « vagues dangereuses » les côtes Ouest et Centre du pays allant de Béni Saf à Béjaia. De plus, les mêmes services ont placé en vigilance jaune « vents violents » la bande côtière entre Tenes et Bouharoune.