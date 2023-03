Prévisions météo Algérie : le beau temps sera encore au rendez-vous ce dimanche 12 mars

Le début de la saison printanière se ressent, avec un ciel bleu, des températures douces et des journées ensoleillées de plus en plus longues. Du nord au sud, de l’est à l’ouest, le beau temps marque son retour, affirmant ainsi l’arrivée du printemps. Pour ce dimanche 12 mars 2023, un temps printanier caractérisera l’ensemble du territoire national.

Le bulletin météorologique pour ce début de semaine prévoit un ciel généralement dégagé sur l’ensemble du pays, avec quelques passages nuageux au nord-ouest. D’ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) n’a émis aucun BMS ni aucune alerte quant aux averses de pluies.

Concernant les températures prévues aujourd’hui, le mercure affichera 21 °C à Médéa, à Alger, à Tiaret, à Tebessa et à Djelfa. La température atteindra les 22 °C à Tipaza, Tizi Ouzou et à Bordj Bou Arreridj, mais aussi, à Tlemcen et à Guelma. En outre, le temps sera plus chaud à l’ouest et au sud avec 25 °C à Oran, 26 °C à Relizane et à Chlef, 28 °C à Sidi Bel Abbes, ainsi que 30 °C à Timimoun et à Illizi, 33 °C à Adrar et à In Salah, 34 °C à Tamanrasset et 35 °C à Tindouf.

Météo : à quand l’arrivée du printemps ?

Attendu par beaucoup de personnes, le printemps est souvent considéré comme étant la saison du renouveau et de l’épanouissement. Au-delà de cette perception, le printemps est la saison qui marque la transition entre l’hiver et l’été, et ainsi, le passage des averses pluvieuses et des tempêtes de neige aux températures chaudes et au temps sec.

Toutefois, une confusion plane autour du début de la saison printanière, car il en existe deux : le printemps météorologique et le printemps astronomique. En effet, sur le plan météorologique, le printemps débute le 1er mars et prend fin le 31 mai, parce qu’en météorologie, la saison dure exactement trois (3) mois. Tandis qu’en astronomie, le printemps débute avec l’équinoxe, soit le jour où la durée du jour et de la nuit sont égales. Cette année, le début du printemps astronomique est le 20 mars à 22 h 24 (HEC), et prendra fin le 21 juin à 16 h 57 (HEC).