Prévisions météo Algérie : le beau temps persistera ce lundi 13 février

Le beau temps semble persister en Algérie avec un beau ciel bien ensoleillé. Cette accalmie des conditions météorologiques intervient après l’épisode de perturbations ayant marqué le nord du pays les jours passés, notamment les régions est, avec des pluies orageuses et des chutes de neige.

Dans son bulletin météorologique pour ce lundi 13 février 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu « un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions ouest du pays ». Les services de Météo Algérie ont aussi indiqué qu’ « un ciel généralement dégagé couvrira l’ensemble des régions centre et est du pays ».

Concernant les régions Sahariennes, l’ONM a fait savoir que « des passages nuageux marqueront le nord Sahara et les oasis », tandis qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions ».

Sur sa carte interactive, Météo Algérie a placé en vigilance jaune les wilayas de Tindouf, Adrar, In Salah et Bordj Badji Mokhtar. Mettant en garde contre des vents de sables qui les affecteront aujourd’hui.

Météo Algérie : quelles sont les températures ce 13 février ?

En outre, les services de l’ONM ont indiqué que les températures maximales prévues ce lundi 13 février oscilleront entre 15 et 21 °C au niveau des régions côtières, entre 9 et 21 °C au niveau des régions intérieures et entre 12 et 32 °C au niveau des régions sahariennes.

Ainsi, Météo Algérie a prévu 11 °C à Tébessa, 13 °C à Mila, 14 °C à Tiaret, à El Oued et à Béchar et 15 °C à Béjaia. Mais aussi, 16 °C à Bouira, à Tipaza et à Annaba, 17 °C à Tenes, 19 °C à Illizi et 21 °C à Tlemcen et Relizane.

Pour ce qui est de l’état de la mer, les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune les cotes centre et ouest du pays qui seront affectées par des vagues dangereuses et des vents violents. D’après ale site de Météo Algérie, il s’agit de la bande côtière allant de Marsa Ben M’hidi, à l’extrême ouest, jusqu’à Dellys.