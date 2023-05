Prévisions Météo Algérie : le beau persistera sur le pays ce 5 mai

Ce mois de mai a commencé avec un temps printanier sur tout le pays, et des températures assez chaudes qui ont connu une certaine baisse ces deux derniers jours.

Pour ce vendredi 5 mai 2023, aucune vigilance n’a été émise par l’Office National de météorologie (ONM).

En ce qui concerne les prévisions pour ce vendredi, Algérie Météo prévoit un temps assez calme sur les régions nord du pays, donc on notera un ciel qui sera dégagé à partiellement voilé.

Par ailleurs, pour les régions Sahariennes, la même source révèle que le ciel sera souvent voilé sur le nord Sahara et les oasis et dégagé à partiellement #voilé sur les autres régions.

Quelles seront les températures pour ce vendredi ?

Météo Algérie prévoit un temps chaud sur l’extrême sud, la région de Tindouf et la frontière algéro-malienne vers le Sahara central.

Pour conclure, Météo Algérie prévoit une légère baisse des températures au nord et un temps chaud au Sud. Dons le mercure enregistrera des moyennes qui vont osciller entre 22 et 29 °C sur les régions côtières ; entre 25 et 35 °C sur les régions intérieures du pays et entre 32 et 44 °C sur les régions Sahariennes, pour ce vendredi 28 avril 2023.