Prévisions météo Algérie : la pluie fera-t-elle son retour ce 22 février ?

Alors qu’un temps printanier avait marqué les prévisions météo au cours de ces derniers jours, voilà que la pluie fait son retour. En effet, des turbulences atmosphériques annoncent le retour prochain des averses, mais aussi de la neige, notamment au nord du pays.

Dans son bulletin météo de ce mercredi 22 février 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu « un ciel partiellement voilé sur les régions ouest du pays, devenant nuageux sur l’intérieur et les hauts plateaux, avec quelques pluies par endroits, pouvant être orageuses ».

Par ailleurs, les services de Météo Algérie ont indiqué que « les régions centre et est du pays connaîtront un ciel devenant voilé à nuageux sur le centre, avec quelques pluies par endroits, pouvant être orageuses ».

Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes, l’ONM a prévu « un ciel souvent voilé à nuageux sur la région du sud-ouest avec quelques pluies locales ».

Météo Algérie : les températures prévues ce 22 février

En outre, Météo Algérie a fait savoir que les températures maximales prévues aujourd’hui observeront une légère baisse et varieront entre 15 et 23 °C sur les régions côtières, entre 17 et 25 °C sur les régions intérieures et entre 21 et 32 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, l’ONM a prévu 15 °C à Jijel, 18 °C à Skikda et à Alger, 19 °C à Annaba et à Médéa. Mais aussi, 21 °C à Mila et à Saida, 22 °C à Oran, à Batna et à Chlef. Et enfin, 24 °C à Biskra, 26 °C à El Oued et 27 °C à Adrar.