Prévisions Météo Algérie : la pluie fera son grand retour dès ce mardi 21 novembre

Les prévisions météorologiques ont révélé l’arrivée imminente d’un perturbation météorologique active, porteuse de fortes pluies et d’une nette baisse des températures, touchant principalement les régions nord du pays, et ce à partir du mardi à venir.

Selon ces prévisions, le perturbation météorologique est prévue du mardi 21 jusqu’au samedi 25 novembre, soir, débutant dans les régions ouest du pays avant de progresser graduellement vers les régions du centre et de l’est.

De plus, une baisse significative des températures est anticipée. Les températures nocturnes pourraient chuter de seulement deux degrés sur les plateaux et les zones intérieures, tandis que les températures diurnes oscilleront entre 10 et 18 degrés.

Cette perturbation apportera son lot de précipitations abondantes, modifiant temporairement le paysage habituel. Ces pluies pourraient être assez soutenues, exigeant une préparation adéquate pour minimiser les risques potentiels d’inondations.

Prévisions météo pour ce lundi 20 novembre

Météo Algérie, annonce que les prévisions météorologiques pour demain, le lundi 20 novembre 2023, prévoient un temps ensoleillé dans les régions du nord et du sud.

Selon un communiqué de la même source, demain lundi, les régions du nord du pays connaîtront un temps ensoleillé, tandis que la vitesse du vent atteindra 30 km/h. Les températures oscilleront entre 22 et 26 degrés dans les zones côtières et entre 19 et 27 degrés dans les zones intérieures.

Les régions du sud connaîtront un temps ensoleillé, puisque les températures oscilleront entre 21 et 31 degrés dans les régions du sud. La vitesse du vent atteindra 30 km/h dans les régions du sud.