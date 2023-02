Prévisions météo Algérie : la pluie et la neige au rendez-vous ce 27 février

La pluie et la neige ont fait leur grand retour en Algérie. D’ailleurs, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont lancé un appel à la vigilance quant aux phénomènes météorologiques qui affectent différentes régions du pays, notamment au nord. Quels sont les prévisions météo pour ce lundi 27 février 2023 ?

D’après Météo Algérie, « quelques chutes de neige affecteront les reliefs de la partie Est de la zone Ouest dépassant les 1000 et les 1100 mètres d’altitude ce lundi en fin d’après-midi, pouvant atteindre des altitudes plus basses dépassant les 800 et les 900 mètres en soirée ».

De plus, « les chutes de neige affecteront aussi les reliefs de l’intérieur centre dépassant les 800 et les 900 mètres d’altitudes en fin d’après-midi, s’atténuant en cours de nuit ». Ainsi que « les reliefs Est dépassant les 900 et les 1000 mètres d’altitude à partir de la soirée ».

Une baisse des températures accompagnera ces chutes de neige. En effet, le mercure affichera entre 12 °C et 20 °C sur les régions côtières, entre 07 °C et 16 °C sur les régions intérieures et entre 15 °C et 34 °C sur les régions sahariennes. Avec, 08 °C à Tiaret, 11 °C à Blida et à Sétif, 12 °C à Tenes, 13 °C à Tipaza et à Batna. Mais aussi, 15 °C à Tlemcen et à Relizane, 18 °C à Béjaia et à El Tarf, 21 °C à El Oued et 26 °C à Adrar.

Météo Algérie : les prévisions pour ce lundi 27 février

Dans son bulletin météorologique de ce lundi 27 février 2023, Météo Algérie a prévu « un ciel souvent nuageux avec quelques averses de pluie au niveau des régions Ouest du pays ». Et « un ciel passagèrement nuageux, avec quelques averses de pluie, au niveau des régions Est ».

Concernant les régions du centre, les services de l’ONM ont prévu « des passages nuageux, parfois denses et fréquents, avec des pluies locales, parfois sous forme d’averses durant l’après-midi et pouvant être localement orageuses ». Enfin, Météo Algérie a indiqué qu’ « un ciel partiellement voilé couvrira l’extrême sud », tandis qu’ « un ciel généralement dégagé marquera les autres régions sahariennes ».

Par ailleurs, il convient aussi de noter que sur sa carte interactive, l’ONM a placé en vigilance jaune plusieurs wilayas du nord du pays, mettant en contre des averses de pluie, des orages et des chutes de neige. Les wilayas concernées sont : Alger, Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Tipaza, Tissemsilt, Bordj Bou Arreridj, Relizane, Béjaia, Tiaret, Mila, Guelma, Tizi Ouzou, Chlef, Mostaganem, Annaba, Sétif, Ain Témouchent, Tlemcen, Constantine, Sikda, Jijel, Ain Defla, Médea, El-Tarf, Saida, Boumerdes, Bouira, Mascara, Oran et Blida.