Prévisions Météo Algérie : la pluie et la canicule persistent sur différentes régions ce 14 juin 

D’après les services de l’Office National de la Météorologie (ONM), les averses de pluie et la canicule vont continuer d’affecter différentes wilayas du pays ce mercredi 14 juin 2023. Dans cet article, découvrez ce que vous réservent les prévisions météorologiques afin de mieux préparer votre journée !

Dans un Bulletin Météorologique Spécial (BMS), l’ONM a placé en vigilance orange de niveau 2 les wilayas de Mila, Annaba, El Tarf, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et le Nord de Tébessa. Ces dernières connaîtront des précipitations estimées entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm, et ce, durant la validité de cette alerte qui reste en cours jusqu’à 15h00 aujourd’hui.

Le second BMS des services de Météo Algérie place en vigilance orange les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Bordj Bou Arreridj, Sétif et M’Sila, où les quantités de pluies estimées atteindront entre 20 et 40 mm durant la validité de l’alerte qui reste valable jusqu’à 06h00 ce mercredi.

De plus, la même source a aussi placé en vigilance jaune « orage » les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Béjaia, Bordj Bou Arreridj, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Tebessa, Guelma, Constantine, Oum El Bouaghi, Biskra, Batna, Sétif, Mila, M’sila, Djelfa, Laghouat, Ouled Djellal, Khenchela. Ainsi que les wilayas de Djanet, Tamanrasset et In Guezzam.

Bulletin Météo : persistance d’un temps chaud au Sud ce 14 juin

En outre, Météo Algérie a fait savoir qu’un temps relativement chaud marquera ce mercredi l’extrême Sud vers le Sahara central ainsi que le Sud des Oasis et le Sahara oriental. D’ailleurs, l’ONM a placé en vigilance jaune « canicule » la wilaya de Bordj Badji Mokhtar.

Du côté du mercure, les mêmes services ont indiqué que les températures maximales oscilleront aujourd’hui entre 32 et 46 °C sur les régions Sud du pays. Avec 32 °C à Biskra, 38 °C à Tindouf et 45 °C à In Salah.

Météo Algérie : que nous réserve le temps ce 14 juin ?

Les prévisions météo pour ce mercredi 14 juin 2023 indiquent qu’un temps généralement dégagé marquera l’ensemble des régions Ouest du pays. Toutefois, l’ONM a prévu des passages nuageux sur les régions de Centre, avec quelques pluies locales sur les régions du Centre-Est, s’améliorant progressivement durant l’après-midi.

Selon Météo Algérie, un ciel voilé et pluvieux en général persistera ce mercredi sur les régions Est du pays, s’améliorant en fin de journée. Concernant les régions Sud, l’ONM a prévu un ciel généralement voilé sur l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le Sud du Sahara occidental, avec formation de quelques cellules orageuses isolées à compter de l’après-midi, pouvant engendrer des pluies locales. De plus, la même source a fait savoir qu’un temps dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions.

Enfin, il convient de noter que les températures maximales prévues aujourd’hui varieront entre 23 et 33 °C sur les régions côtières et entre 20 et 32 °C sur les régions intérieures du pays. Ainsi, Météo Algérie a prévu 23 °C à El Tarf, 24 °C à Annaba, 25 °C à Béjaia, 27 °C à Tipaza et 33 °C à Tlemcen. Mais aussi, 22 °C à Mila, 25 °C à Djelfa et à Batna, 28 °C à Blida et 32 °C à Relizane.