Prévisions Météo Algérie : la canicule persistera encore ce lundi 19 juin

De fortes chaleurs affectent différentes régions du pays ces derniers jours. Un nouvel épisode de canicule a débuté en Algérie et risque de persister encore aujourd’hui et demain. Cependant, d’autres phénomènes météorologiques seront au rendez-vous ce lundi, à l’instar des orages, de la pluie et des vents de sable. Dans cet article, nous vous présentons un bulletin météorologique détaillé afin que vous puissiez préparer au mieux votre journée !

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin météorologique spécial (BMS) qui place en vigilance orange « canicule » les wilayas de Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras. Ces dernières feront face à des températures caniculaires atteignant entre 40 et 44 °C. La validité de cette alerte météo de niveau 2 restera en cours aujourd’hui et demain.

Par ailleurs, Météo Algérie a aussi placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, In Salah, Ain Defla et Tizi Ouzou.

D’après la même source, un temps chaud marquera ce lundi les régions côtières et proche-côtières de l’Est et du centre-Est du pays, et un temps relativement chaud marquera aussi les régions intérieures du Centre. De plus, Météo Algérie a également prévu un temps relativement chaud aujourd’hui sur l’extrême Sud vers le Sahara Central et tout au long de la bande côtière Algérie-Mali.

Bulletin Météo Algérie : que disent les prévisions pour ce 19 juin ?

Dans son bulletin météo pour ce lundi 19 juin, l’ONM a fait savoir que les températures maximales prévues aujourd’hui varieront entre 25 et 40 °C sur les régions côtières, entre 31 et 42 °C sur les régions intérieures et entre 36 et 47 °C sur les régions sahariennes. Avec 31 °C à Tlemcen et à Tipaza, 37 °C à Béjaia et 40 °C à Annaba et à El Tarf. Le mercure atteindra 32 °C à Blida, 33 °C à Sétif, 35 °C à Relizane et à Khenchela et 36 °C à Chlef. Au Sud du pays, la température atteindra 39 °C à Laghouat, 40 °C à Béchar et 43 °C à El Oued.

En outre, les prévisions météo pour ce 19 juin indiquent qu’un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les régions de l’Ouest ainsi que celles du Sud. Toutefois, Météo Algérie a prévu un ciel généralement voilé et semi-orageux sur les régions du Centre et de l’Est, notamment au niveau des régions Centre-Est et Est, s’améliorant progressivement en fin de journée. Les services de l’ONM ont aussi prévu la formation de cellules orageuses isolées sur les régions intérieures, les hauts plateaux ainsi que les Aurès.

À cet effet, il convient de souligner que Météo Algérie a placé en vigilance jaune « orage » et « pluie » différentes régions du pas. En effet, il s’agit des wilayas de Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Béjaia, Médea, Blida, Ain Defla, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bouira et M’sila. Mais aussi, les wilayas de Illizi, Djanet, Tamanrasset et In Guezzam.

Enfin, de violents vents seront également au rendez-vous ce lundi. L’ONM a placé en vigilance jaune « vent violent » et « vent de sable » les wilayas de Naama et d’El Bayadh. La vigilance est de mise, particulièrement pour les conducteurs.

Insolation : symptômes, causes et prévention des coups de soleil

L’insolation, également connue sous le nom de coup de soleil, est un trouble qui survient en raison d’une exposition excessive au soleil et de températures élevées. Il se produit lorsque notre corps ne parvient pas à réguler sa température interne à cause d’une exposition prolongée à une chaleur intense.

Les symptômes de l’insolation comprennent couramment des maux de tête intenses et persistants, des étourdissements et des vertiges, des nausées et des vomissements. De plus, la peau peut devenir rouge, chaude et irritée, accompagnée d’une transpiration excessive. La fatigue et la faiblesse sont également fréquentes, ainsi qu’une augmentation du rythme cardiaque et de la fréquence respiratoire. Dans certains cas, des troubles de la conscience et une confusion peuvent aussi se manifester.

Il est crucial de prendre l’insolation au sérieux, car elle peut entraîner des complications graves, telles que des coups de chaleur ou un épuisement dû à la chaleur. Si vous présentez des symptômes d’insolation, il est important de vous mettre à l’abri dans un endroit frais, de vous hydrater régulièrement, de vous reposer et de demander une assistance médicale en cas d’aggravation ou de persistance des symptômes.

Prendre soin de soi et être conscient des effets néfastes de l’exposition excessive au soleil sont essentiels pour éviter les problèmes d’insolation. Pour prévenir l’insolation, limitez votre exposition au soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée et portez des vêtements légers et de couleur claire qui couvrent votre peau.

Utilisez une crème solaire à large spectre d’au moins SPF 30 et réappliquez-la régulièrement. Restez hydraté en buvant suffisamment d’eau, cherchez des endroits frais lorsqu’il fait chaud et soyez conscient de votre condition physique. Évitez les activités physiques intenses pendant les périodes de chaleur intense. En suivant ces conseils, vous pouvez prévenir efficacement l’insolation et profiter du soleil en toute sécurité.