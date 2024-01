Prévisions Météo Algérie : journée ensoleillée en perspective ce lundi 29 janvier !

Alors que le dernier souffle du mois de janvier se fait sentir, les prévisions météorologiques pointent du doigt une persistance remarquable d’une météo clémente, accompagnée de températures douces, voire carrément chaudes dans certaines régions de notre pays. Pour ce lundi 29 janvier 2024, plongez dans les subtilités du temps à venir, afin de planifier vos activités en toute connaissance de cause.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) nous livrent un avant-goût de chaleur pour ce lundi, réservant des conditions relativement chaudes, principalement au niveau des régions intérieures de l’Ouest du pays. En effet, les températures maximales attendues aujourd’hui oscillent dans une fourchette séduisante, variant entre 17 °C et 21 °C le long des régions côtières, entre 18 °C et 26° C dans les zones intérieures et entre 18 °C et 30 °C dans les régions sahariennes.

Météo Algérie nous dresse un tableau météorologique riche en nuances pour cette journée. Selon leurs prévisions, Ténes pourra savourer une agréable température de 17 °C, Annaba profitera de 19 °C, tandis que Jijel, Alger et Tlemcen se stabiliseront autour de 20 °C. Par ailleurs, d’autres localités connaîtront des températures tout aussi clémentes, avec 20 °C à Batna, 21 °C à Mila, 22 °C à Bouira et à Relizane, et 23 °C à Saida.

Le thermomètre atteindra également des sommets dans les régions sahariennes, avec des valeurs marquantes. Pour ce lundi, Djanet pourra se réjouir de 22 °C, Tindouf ressentira une chaleur de 26 °C, tandis qu’In Salah atteindra une température maximale de 27 °C.

La météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce lundi 29 janvier ?

Le bulletin météo pour ce 29 janvier annonce un panorama céleste des plus dégagés, enveloppant l’ensemble du territoire national d’une clarté bienvenue. Le soleil prendra le devant de la scène, inondant toutes les régions du pays sous un ciel sans nuages. Cependant, il est essentiel de noter que Météo Algérie a émis une vigilance jaune pour « vent violent » et « vent de sable » spécifiquement pour la wilaya de In Salah, soulignant ainsi la nécessité de rester vigilant, en particulier face à la possibilité de soulèvements de sable pouvant altérer la visibilité.

Cette prévision météorologique offre un tableau rassurant de conditions ensoleillées et généralement dégagées, créant un environnement propice à diverses activités en extérieur à travers le pays. Cependant, la prudence reste de mise, car les conditions météorologiques peuvent évoluer rapidement.