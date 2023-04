Prévisions Météo Algérie : hausse des températures dans certaines régions du pays ce 26 avril

Le beau temps du printemps est souvent caractérisé par des journées chaudes et ensoleillées, avec un ciel bleu clair et peu de nuages. Les températures douces et agréables invitent les gens à sortir de chez eux pour profiter de la nature en fleurs, des parcs et des jardins. Ainsi, les journées printanières offrent une opportunité idéale pour profiter du beau temps et organiser des sorties pour se divertir en famille ou entre amis.

Pour ce mercredi 26 avril 2023, les températures observeront une légère hausse, notamment au niveau des régions intérieures du pays. En effet, les services de Météo Algérie ont fait savoir qu’ « un temps relativement chaud marquera les régions intérieures du Centre et de l’Ouest du pays ».

En outre, l’Office National de la Météorologie (ONM) a indiqué que les températures maximales prévues aujourd’hui atteindront entre 24 et 35 °C sur les régions côtières, entre 25 et 37 °C sur les régions intérieures et entre 32 et 41 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, la même source a prévu 27 °C à Skikda et à Alger, 28 °C à Béjaia, à Annaba et à Khenchla et 29 °C à Sétif. De plus, le mercure affichera 30 °C à Blida, 32 °C à Oran, 36 °C à Chlef, à Illizi et à Biskra, 37 °C à Relizane et 40 °C à Tindouf.

Par ailleurs, le bulletin météo de ce mercredi 24 avril a fait savoir qu’ « un ciel généralement dégagé marquera les régions Nord du pays ». Concernant les régions sahariennes, les services de l’ONM ont prévu « le développement de quelques foyers orageux isolés sur le Sud du Sahara oriental et le Hoggar/Tassili durant l’après-midi/soirée, pouvant engendrer quelques pluies par endroits ». Toutefois, « un ciel généralement dégagé couvrira les autres régions sahariennes », a précisé la même source.

Point Météo : le pays fera-t-il face à une nouvelle vague de chaleur ?

D’après les données du site web Wxcharts, notre pays fera face à une nouvelle vague de chaleur au cours des jours à venir, et ce, jusqu’à la fin du mois d’avril au moins. En effet, dès aujourd’hui, les températures vont observer une hausse considérable. Cette hausse se propagera progressivement des régions Ouest vers les régions Centrales, avant d’affecter les régions de l’Est, mais dans une moindre mesure.

Les régions du Sud, notamment le Sahara et le Sud-Ouest, connaîtront une chaleur très intense, atteignant localement 42 °C à 44 °C. Cela continuera jusqu’à jeudi matin en tant que première phase, en attendant la deuxième phase de cette vague de chaleur, qui sera plus forte.

Pour précision, Wxcharts est un site web qui fournit des prévisions météorologiques pour l’Europe et certaines parties du monde. Il utilise des modèles météorologiques tels que le modèle européen ECMWF et le modèle américain GFS pour produire des cartes météorologiques détaillées pour différents paramètres tels que la température, les précipitations, la pression atmosphérique, la couverture nuageuse et bien d’autres. Les cartes météorologiques sont souvent mises à jour plusieurs fois par jour et permettent aux utilisateurs d’obtenir une vue d’ensemble des conditions météorologiques à court et à moyen terme.

Quelles sont les conséquences de la hausse des températures ?

La hausse des températures est un phénomène majeur qui s’associe aux changements climatiques. Les températures moyennes mondiales ont augmenté d’environ 1 degré Celsius au cours des cent dernières années, principalement en raison de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre causées par les activités humaines telles que la combustion de combustibles fossiles.

Cette hausse des températures a des impacts importants sur notre planète, notamment une augmentation des événements climatiques extrêmes tels que les canicules, les sécheresses et les incendies de forêt, ainsi qu’une fonte accélérée des glaciers et des calottes glaciaires, entraînant une hausse du niveau de la mer.

Les conséquences de cette hausse des températures sont particulièrement graves pour les régions du monde qui souffrent de pauvreté et de vulnérabilité aux événements météorologiques extrêmes. Il est crucial de prendre des mesures immédiates pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter l’augmentation des températures et les impacts négatifs associés.