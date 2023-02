Prévisions météo Algérie : hausse des températures au nord ce 20 février

Un temps printanier marque les prévisions météorologiques de ce mois de février. La pluie et les chutes de neige ont laissé place à un ciel clair et à un soleil éclatant. Pour ce lundi 20 février 2023, le temps restera stable et connaîtra une hausse des températures au nord du pays.

Dans son bulletin météo de ce lundi 20 février, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu « un ciel dégagé à partiellement voilé, mais souvent voilé à localement nuageux sur les régions ouest ». D’après la même source, « la persistance d’un temps relativement chaud marquera les régions côtières et intérieur de l’ouest et du centre-ouest du pays ».

Concernant les régions sahariennes, les services de Météo Algérie ont indiqué qu’ « un ciel souvent voilé à localement nuageux couvrira les régions du sud-ouest ». Tandis que les autres régions connaîtront « un ciel dégagé à partiellement voilé ».

Météo Algérie : les températures prévues ce lundi 20 février

En outre, l’ONM a fait savoir que les températures maximales prévues aujourd’hui oscilleront entre 17 et 27 °C sur les régions côtières, entre 17 et 26 °C sur les régions intérieures et entre 19 et 31 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, Météo Algérie a prévu 19 °C à Jijel et à Bechar, 20 °C à Skikda, 21 °C à El Tarf, à Tiaret et à Batna. Mais aussi, 22 °C à Alger, à Djanet et à Mila, 23 °C à Bouira et à Biskra. Et enfin, 26 °C à Relizane et 27 °C à Oran.

D’ailleurs, sur sa carte interactive, l’ONM a placé en vigilance jaune plusieurs wilayas de l’ouest du pays, mettant en garde contre la hausse des températures. En effet, il s’agit des wilayas de Sidi Bel Abbes, Relizane, Chlef, Mostaganem, Ain-Témouchent, Mascara et Oran.

Concernant l’état de la mer, les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune les côtes de l’extrême ouest allant de Marsa Ben M’Hidi jusqu’à Mostaganem qui connaîtront des vagues dangereuses ce lundi.