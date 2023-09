Prévisions Météo Algérie du mardi 19 septembre : quel temps fera-t-il pour la rentrée ?

Après plusieurs semaines de vacances, les élèves regagnent les bancs de leurs écoles ce mardi 19 septembre 2023 pour entamer la nouvelle année scolaire. Afin de mieux préparer cette grande journée, il est important de connaitre les conditions météorologiques à prévoir, entre averses orageuses et canicule infernale !

Dans son bulletin météo de ce mardi, Météo Algérie a prévu un ciel généralement voilé à localement couvert sur les régions côtières et intérieures du Centre et de l’Ouest du pays, avec quelques pluies éparses, parfois orageuses et localement abondantes à l’Ouest. Au niveau des hauts plateaux, le ciel sera partiellement couvert avec de probables pluies en fin de journée, a précisé la même source. D’ailleurs, il convient de noter que Météo Algérie a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Ain Témouchent, Oran, Mascara et Mostaganem.

En outre, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont fait savoir qu’un ciel généralement voilé et pré-orageux couvrira les régions côtières et intérieures de l’Est du pays. Rajoutant qu’un temps partiellement couvert marquera les hauts plateaux et les Aurès, avec développement de cellules orageuses pouvant engendrer des pluies en fin de journée.

Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes, l’ONM a prévu un ciel généralement voilé sur le Sud-Ouest du pays, le Nord Sahara et les Oasis, soulignant qu’un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions de notre grand Sud.

Bulletin Météo en Algérie : qu’en est-il des températures prévues ce mardi ?

Par ailleurs, les services de Météo Algérie ont indiqué que les températures maximales prévues aujourd’hui oscilleront entre 25 et 32 °C sur les régions côtières, entre 26 et 37 °C sur les régions intérieures et entre 32 et 45 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, l’ONM a prévu 26 °C à Tipaza et à Oran, 28 °C à Béjaia, 29 °C à Skikda et 32 °C à El Tarf. Ce mardi 19 septembre 2023, le mercure atteindra 28 °C à El Bayadh, 29 °C à Djelfa, 30 °C à Relizane, 35 °C à Tebessa et 36 °C à Guelma. Mais aussi, 32 °C à Laghouat, 35 °C à Béchar et 39 °C à Illizi.