Prévisions Météo Algérie du lundi 1ᵉʳ avril : quel temps prévoir en ce début de mois ?

Le mois d’avril s’amorce avec son lot de surprises météorologiques, et ce lundi ne fait pas exception ! Les regards se tournent vers le ciel pour découvrir ce que nous réserve la météo ! L’Office National de la Météorologie (ONM) dévoile ses prévisions pour cette journée inaugurale du mois d’avril.

Selon le bulletin météo du jour, le ciel s’annonce passagèrement nuageux sur les régions Nord du pays, avec quelques pluies sur les régions côtières et intérieur de l’Ouest et du Centre. Toutefois, le temps devrait s’améliorer en fin d’après-midi, offrant ainsi une lueur d’espoir aux amateurs de ciel dégagé. En revanche, du côté des régions sahariennes, le ciel promet d’être dégagé à partiellement voilé, laissant entrevoir une journée ensoleillée.

La météo en Algérie : quelles sont les températures de ce 1ᵉʳ avril !

Quant aux températures, les services de Météo Algérie nous livrent ses prévisions avec une précision. Sur les régions côtières, les thermomètres oscilleront entre 18 °C et 31 °C, offrant un climat agréable pour ceux qui souhaitent profiter du littoral. Dans les régions intérieures, les températures devraient varier entre 18 °C et 27 °C, offrant une douceur printanière propice aux activités en extérieur. Mais c’est dans les régions sahariennes que le mercure grimpera avec des températures allant de 20 °C à 39 °C.

Ainsi, les prévisions météorologiques pour ce lundi promettent des températures relativement chaudes à travers le pays. À Chlef, le thermomètre affichera 22 °C, tandis qu’à Batna et à Oum El Bouaghi, il atteindra les 23 °C. Plus au Sud, à Laghouat, les températures monteront jusqu’à 25 °C, tandis qu’à Biskra et à Ouled Djellal, elles grimperont à 28 °C. À Timimoun et à Tindouf, le mercure atteindra 30 °C, tandis qu’à El Oued, il fera 31 °C. Les températures continueront de monter, atteignant 33 °C à Adrar et à Ouargla, et jusqu’à 35 °C à Illizi, 38 °C à Tamanrasset et une impressionnante marque de 41 °C à In Guezzam.

