Prévisions Météo Algérie du jeudi 14 septembre : ciel gris et pluvieux, l’automne s’installe déjà !

La saison automnale approche à grands pas, apportant avec elle un temps grisâtre et quelques averses orageuses. Pour cette fin de semaine, la pluie persistera sur différentes régions aussi bien au Nord qu’au Sud du pays. Découvrez les prévisions météo détaillées de la journée pour mieux planifier vos activités !

Dans son bulletin météo de ce jeudi 14 septembre 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu un ciel généralement voilé pré-orageux sur les régions côtières au Nord du pays. Au niveau des régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès, les mêmes services ont indiqué qu’un ciel voilé à couvert sera au rendez-vous aujourd’hui, avec développement de foyers orageux engendrant des pluies locales. De plus, l’ONM n’a pas manqué de préciser que ces pluies gagneront localement, en fin de soirée, les côtes de l’Ouest et du Centre.

En outre, Météo Algérie a aussi prévu un temps voilé en général sur le Sud-Ouest du pays ainsi que le Nord Sahara, avec développement de foyers orageux isolés pouvant occasionner des pluies locales, notamment vers la région de Béchar. Toutefois, la même source a fait savoir qu’un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions de notre grand Sud.

Concernant les températures prévues ce jeudi, il faut prévoir 28 °C à Tiaret, 29 °C à Oran et à Médea, 30 ° à Tipaza, à Béjaia et à Skikda, 32 °C à Guelma et à Mascara et 33 °C à Tebessa. Selon les services de l’ONM, le mercure affichera aussi 31 °C à Laghouat, 35 °C à El Tarf, 38 °C à Tindouf et 44 °C à Adrar.

ALERTE MÉTÉO : la pluie et le vent affecteront plusieurs wilayas ce jeudi !

Par ailleurs, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « orage » différentes régions du pays. En effet, il s’agit des wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Sidi Bel Abbes, Saida, Mascara, Oran, Mostaganem, Chlef, Tiaret, Tissemsilt, Ain Defla, Tipaza, Blida, Alger, Tipaza, Boumerdes, Jijel, Tizi Ouzou, Bouira, Béjai, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Batna, Khenchela, Constantine, Skikda, Annaba, Mila, Guelma, El Tarf, Souk Ahras, Tebessa, Oum El Bouaghi et Khenchela. Mais aussi, des wilayas de Biskra, M’sila, Djelfa, Laghouat, El Bayadh, Beni Abbes, Béchar et Naama.

Dans ce même sillage, rappelons que l’ONM a émis un bulletin météo spécial (BMS) qui place en vigilance orange « pluie » les wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Sidi Bel Abbes, Saida, Mascara, Relizane, Tiaret, Tissemsilt, Naama, El Bayadh, Bechar et Beni Abbes. Selon cette alerte de niveau 2, la quantité de pluies estimée atteindra entre 20 et 40 mm durant la validité du BMS qui est en cours depuis hier jusqu’à ce jeudi à 03h00.

Enfin, il convient de noter que les mêmes services ont placé en vigilance jaune « vent violent » et des « vent de sable » les wilayas de Timimoun, Adrar et El Meniaa. Face à de telles conditions météorologiques, la vigilance est de mise, particulièrement pour les automobilistes et les conducteurs !

À LIRE AUSSI : BMS – Météo Algérie : orage, pluie et grêle sur ces wilayas !