Prévisions Météo Algérie du jeudi 11 juillet : Fin de semaine caniculaire en vue !

La semaine tire à sa fin, ouvrant la voie à un week-end propice aux activités de détente et aux loisirs. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées pour ce jeudi 11 juillet 2024 et planifiez vos activités en fonction du temps prévu !

Les prévisions météo de l’ONM pour ce jeudi annoncent un ciel généralement dégagé sur l’ensemble des régions Nord du pays, offrant une journée ensoleillée pour la majorité des habitants. Cependant, des formations nuageuses cumuliformes viendront ponctuer le ciel des hauts plateaux et des Aurès durant l’après-midi et la soirée. Ces formations pourront localement évoluer en orages isolés. D’ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune “orage” pour les wilayas de Batna, Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela et même El Oued.

En ce qui concerne les régions sahariennes, le bulletin de Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé, promettant une journée chaude et ensoleillée. Les températures maximales varieront aujourd’hui entre 29 et 37 °C sur les régions côtières, entre 34 et 45 °C sur les régions intérieures et entre 38 et 49 °C dans les régions sahariennes.

Alerte canicule en Algérie : Quelles sont les wilayas placées en vigilance ce jeudi 11 juillet ?

Pour ce jeudi 11 juillet 2024, Météo Algérie annonce la persistance d’un temps chaud, voire caniculaire, sur les hauts plateaux du Centre ainsi que les régions côtières du Centre-Ouest et de l’Est. Cette vague de chaleur intense affectera également les régions allant de la frontière algéro-malienne jusqu’au Sahara central et à la région de Tindouf.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a prolongé deux bulletins météo spéciaux (BMS) pour canicule, plaçant en vigilance orange plusieurs wilayas du pays. Le premier BMS met en garde contre une canicule sévère à Bordj Badji Mokhtar, Tindouf, Ouargla et El Meniaa, où les températures maximales atteindront ou dépasseront les 49 °C, avec des minimales variant entre 36 et 40 °C. Cette alerte reste en vigueur pour toute la journée de jeudi.

Une autre alerte de niveau 2 concerne les wilayas de Djelfa, M’sila et l’Ouest de Batna. Les températures maximales dans ces régions oscilleront entre 44 et 46 °C, tandis que les minimales iront de 28 à 32 °C.