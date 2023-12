Prévisions Météo Algérie du 6 décembre : journée pluvieuse en perspective ce mercredi !

À quelques jours du début officiel de l’hiver, les températures chutent progressivement, signalant l’approche imminente de la saison hivernale à travers les différentes régions du pays. Pour ce mercredi 6 décembre 2023, la pluie persiste dans plusieurs wilayas. Découvrez en détail les prévisions météorologiques pour cette journée et restez informés pour mieux anticiper les conditions météo changeantes et capricieuses.

Selon les dernières prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce mercredi 6 décembre, un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira en majeure partie les régions sahariennes. Toutefois, quelques nuages pourraient se manifester dans les environs de Bechar, le Nord Sahara et les Oasis. Les températures, quant à elles, connaîtront une variation notable, oscillant entre 14 et 34 °C dans ces zones.

Bulletin Météo Algérie du 6 décembre : quel temps fera-t-il au Nord du pays ?

Les services de Météo Algérie ont prévu une couverture nuageuse à la fois sur les régions côtières et intérieures du pays, accompagnée de précipitations, parfois sous forme d’averses orageuses. Ces conditions météorologiques devraient s’améliorer progressivement à partir de l’après-midi dans l’Ouest, pour ensuite toucher le Centre et l’Est en fin de soirée. Des nuages sont également annoncés au-dessus des hauts plateaux et des Aurès, pouvant entraîner des pluies, notamment dans les hauts plateaux du Centre et de l’Est, ainsi que dans la région des Aurès à partir de l’après-midi.

De plus, l’ONM a émis une alerte à la vigilance jaune pour « pluie » concernant plusieurs wilayas du Nord, incluant Tipaza, Alger, Béjaïa, Tizi-Ouzou, Aïn Témouchent, Tlemcen, Jijel, Boumerdès, Oran et Blida. Quant aux températures attendues aujourd’hui, elles oscilleront entre 09 et 16 °C pour les régions intérieures et entre 13 et 16 °C pour les régions côtières.

Il est crucial de maintenir une vigilance constante sur les routes, en particulier pour les conducteurs. Les conditions météorologiques changeantes peuvent avoir un impact significatif sur la conduite et la sécurité routière. En cas de pluie, les chaussées peuvent devenir glissantes, nécessitant une adaptation de la conduite pour prévenir les risques d’accidents.

De même, les passages nuageux réduisent parfois la visibilité, imposant une prudence accrue. Il est donc essentiel d’adapter sa vitesse, d’allumer les feux de croisement et de respecter les distances de sécurité. Rester attentif aux prévisions météorologiques et ajuster son comportement sur la route en conséquence peut grandement contribuer à une conduite plus sûre pour tous.

