Prévisions Météo Algérie du 3 octobre : ce mardi s’annonce-t-il ensoleillé ou pluvieux ?

Alors que le mois d’octobre se déploie en Algérie, on continue de se demander à quoi s’attendre en termes de conditions météorologiques. Dans cet article, nous examinerons de près les prévisions météo de la journée. S’annonce-t-elle avec un ciel ensoleillé et des températures douces, ou devons-nous nous préparer à d’éventuelles pluies ?

Pour ce mardi 3 octobre 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit une diversité de conditions météorologiques à travers le pays. Dans les régions Nord du pays, les citoyens peuvent s’attendre à un ciel dégagé à partiellement voilé en général. Cela signifie qu’un temps ensoleillé marquera la majeure partie de la journée, avec quelques nuages épars qui peuvent voiler temporairement le ciel.

En ce qui concerne les régions sahariennes, un ciel dégagé à partiellement voilé sera au rendez-vous aujourd’hui. Les conditions météorologiques dans ces zones devraient rester stables et ensoleillées. En revanche, dans l’extrême Sud du pays, le Hoggar/Tassili ainsi que dans le Sud du Sahara oriental, la situation météorologique s’annonce plus complexe.

En effet, un ciel partiellement voilé couvrira ces régions, selon les services de Météo Algérie, avec risques de développement de cellules orageuses isolées en fin de journée. Ces orages pourraient provoquer quelques averses locales, en particulier vers la région du Hoggar/Tassili. La vigilance reste de mise ! Il est conseillé d’être préparé à des changements météorologiques soudains dans ces régions. D’ailleurs, il convient de noter que l’ONM a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » trois wilayas de notre grand Sud, à savoir Tamanrasset, Djanet et Illizi.

Bulletin météo en Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Maintenant que nous avons un aperçu des conditions météorologiques prévues pour ce mardi 3 octobre, penchons-nous sur les températures attendues au cours de la journée. D’après Météo Algérie, les maximales attendues aujourd’hui oscilleront entre 25 et 32 °C sur les régions côtières, entre 28 et 34 °C sur les régions intérieures et entre 30 et 42 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, il faut prévoir 27 °C à Skikda et à Béjaia, 29 °C à Tipaza et à Oran et 31 °C à El Tarf. Pour ce mardi, il fera 28 °C à Khenchela, 30 °C à Sétif, 33 °C à Blida, 35 °C à Saida, 36 °C à Relizane. Mais aussi, 31 °C à El Oued et à Laghouat et 37 °C à Adrar, a encore précisé l’ONM.