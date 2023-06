Prévisions météo Algérie du 24 juin 2023 : la canicule sera-t-elle au rendez-vous ?

Dans un pays aussi vaste et diversifié que le nôtre, les conditions météorologiques peuvent varier considérablement d’une région à l’autre. En ce 24 juin 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) nous dévoile les prévisions météo du jour.

Découvrez les conditions atmosphériques à venir pour mieux planifier votre journée. Que vous ayez besoin de savoir s’il faut prendre un parapluie ou profiter d’un ciel ensoleillé, ces informations vous seront utiles.

Selon l’ONM, plusieurs régions du pays doivent faire preuve de vigilance. En effet, un niveau de vigilance Jaune a été déclaré pour certaines régions, illustrant l’importance de rester informé et préparé.

Dans le Sud, où les températures montent souvent en flèche, des conditions de canicule sont attendues à Adrar et In-Salah. Les résidents et les visiteurs sont instamment priés de rester au frais, de boire beaucoup d’eau et de limiter les activités extérieures pendant les heures les plus chaudes de la journée.

Parallèlement, des phénomènes pluvieux sont prévus à In-Guezzam, Bordj-Badji-Mokhtar, Tamanrasset, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Batna et Khenchela. Les habitants de ces régions doivent se tenir prêts pour de possibles précipitations et orages.

Aperçu des prévisions météorologiques sur 24 juin 2023

Alors que certaines régions affrontent les extrêmes climatiques, d’autres jouissent d’une météo plus clémente.

À Alger, la capitale, le mercure devrait osciller entre 21 et 28°C, avec un ciel nuageux ponctué de quelques éclaircies. À Blida, le ciel se dégagera au cours de la journée, la température atteignant jusqu’à 24°C. Les températures prévues pour Tindouf et Constantine sont respectivement de 40°C et 32°C.

Dans les régions du Sud, le thermomètre affiche des chiffres élevés : 42°C à Tamanrasset et un torride 45°C à Adrar.

En ce qui concerne la vigilance s’étend également aux zones maritimes. La zone maritime Alger – Dellys et la zone maritime Beni-saf – Oran sont en vigilance jaune en raison de vagues potentiellement dangereuses. Cependant, la côte de Skikda à Annaba ne nécessite aucune vigilance particulière.