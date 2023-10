Prévisions météo Algérie du 22 octobre : vent, pluie, froid… quel temps faut-il prévoir ?

L’automne s’installe progressivement en Algérie, avec un temps de plus en plus frais et un ciel nuageux. La température a amorcé une baisse, les nuages ont commencé à couvrir le ciel, et le vent souffle avec une certaine intensité. Pour être bien préparés à ce changement de temps, il est essentiel de connaître les prévisions météorologiques du jour. Dans cet article, nous vous présenterons en détail les prévisions météo de ce dimanche 22 octobre 2023.

Alors que nous nous préparons à accueillir une nouvelle semaine, les prévisions météo de ce dimanche 22 octobre révèlent un paysage varié en Algérie. Pour les habitants des régions du Nord, un ciel voilé s’étendra sur l’ensemble de ces contrées, laissant entrevoir des conditions nuageuses tout au long de la journée. En revanche, du côté des régions du Sud, la météo réserve un tableau contrasté. Dans l’extrême Sud ainsi que dans l’Ouest du Sahara, le ciel restera voilé, tandis qu’un ciel dégagé marquera, le reste des vastes étendues sahariennes, promettant une journée ensoleillée.

Par ailleurs, il convient de noter que les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis une vigilance jaune pour deux facteurs climatiques significatifs, à savoir le « vent violent » et le « vent de sable ». Cette vigilance concerne spécifiquement les wilayas de Timimoun, Béni Abbes, et Adrar.

Cela signifie que ces régions devraient se préparer à des conditions météorologiques potentiellement agitées, avec la possibilité de vents forts et de tempêtes de sable. Par conséquent, il est nécessaire de suivre les mises à jour météo régulières et de prendre les précautions nécessaires pour faire face à ces conditions changeantes.

La météo en Algérie ce 22 octobre : qu’en est-il des températures ?

En ce qui concerne les températures, le bulletin météo pour ce dimanche réserve un éventail de sensations thermiques à travers l’Algérie. Dans certaines régions, le mercure affichera des valeurs particulièrement agréables pour cette période de l’année, avec des températures autour de 21 °C, à Laghouat, Djelfa, et Sétif. À Tébessa et Naama, la chaleur se fera ressentir, atteignant les 24 °C, tandis qu’à M’sila, Tlemcen, et Bouira, le thermomètre grimpera à 25 °C.

Attendez-vous à une journée chaude avec 29 °C à Ouled Djellal, Béchar, et Mostaganem, 30 °C à Sidi Bel Abbes, Ghardaia, Boumerdes, et Tipaza, 32 °C à El Oued, 33 °C à Tindouf, et des sommets de 35 °C à Tamanrasset et Djanet. Cependant, les wilayas de In Guezzam et In Salah, connaîtront des températures exceptionnelles de 38 °C et 39 °C respectivement.