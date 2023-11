Prévisions Météo Algérie du 1ᵉʳ novembre : que nous réserve le ciel pour ce mercredi ?

En ce 1ᵉʳ novembre, alors que l’Algérie célèbre le jour commémoratif du déclenchement de la Révolution glorieuse de 1954, le ciel se pare d’une attention toute particulière. Cette journée historique, marquant à la fois le début du nouveau mois et honorant la Révolution ayant conduit à l’indépendance de notre pays par la bravoure et le sacrifice, les conditions climatiques nous réservent leur lot de surprises ! À travers cet article, nous plongeons dans les prévisions météo détaillées du jour, offrant un aperçu précis de ce que réserve le ciel en cette journée mémorable.

Dans son bulletin météo pour ce mercredi 1ᵉʳ novembre 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) offre une perspective détaillée des conditions climatiques pour les diverses régions du pays. Le ciel s’annonce majoritairement voilé dans les régions Est du pays, se transformant progressivement en une couverture nuageuse en début d’après-midi, principalement le long des côtes et à l’intérieur des terres, laissant présager quelques averses locales.

Pour ce qui est des régions de l’Ouest et du Centre, Météo Algérie a fait savoir qu’elles seront sujettes à des passages nuageux, surtout le long des régions proches côtières et intérieures, avec la possibilité de quelques pluies dispersées. Quant aux vastes étendues sahariennes, les prévisions météorologiques de l’ONM projettent un ciel principalement voilé au-dessus du bécharois, du Nord Sahara et des Oasis. En revanche, pour les autres régions sahariennes, le ciel promet d’être dégagé à partiellement voilé, a noté la même source.

Bulletin Météo de l’ONM : quelles sont les températures du jour ?

Pour ce mercredi, les prévisions météorologiques de l’ONM indiquent une fourchette des températures maximales attendues, avec des variations notables selon les zones géographiques. Sur les régions côtières, les températures oscillent entre 23 et 29 °C, offrant un climat relativement modéré, tandis que les régions intérieures connaîtront des valeurs entre 20 et 27 °C. Les régions du Sud, en revanche, devraient connaître des températures plus élevées, variant entre 29 et 39 °C, témoignant du climat plus chaud de ces zones.

Plus spécifiquement, les prévisions de Météo Algérie pour différentes localités précisent ces variations thermiques. Ainsi, pour les villes côtières telles que Tenes, Jijel, Alger, Tlemcen et Annaba, les températures attendues s’échelonnent entre 23 et 28 °C. Dans les régions intérieures, des valeurs comme 20 °C à Tiaret, 21 °C à Médea, 26 °C à Chlef, ainsi que 27 °C à Guelma et à Khenchela. Enfin, pour les régions sahariennes, le bulletin de ce 1ᵉʳ novemmbre prédit des températures plus élevées, allant jusqu’à 31 °C à Djanet, 32 °C à Béchar et atteignant jusqu’à 39 °C à Adrar.