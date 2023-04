Prévisions météo Algérie : ciel nuageux et baisse des températures ce mercredi 5 avril

Malgré l’arrivée du printemps, des perturbations atmosphériques marquent les prévisions météorologiques depuis le début du mois d’avril. Pour ce mercredi 5 avril 2023, le temps sera couvert sur la quasi-totalité du territoire national avec une légère baisse des températures.

Dans son bulletin météorologique de ce mercredi, Météo Algérie a indiqué qu’ « un ciel voilé à nuageux couvrira les régions Ouest et Centre du pays, avec quelques pluies sur l’intérieur et les hauts plateaux, s’améliorant en soirée ».

Concernant les régions Est du pays, la même source a prévu « des passages nuageux avec quelques pluies, s’améliorant en fin d’après-midi, sur les régions côtières et intérieures de cette zone ». « Un ciel voilé à nuageux marquera les hauts plateaux et les Aurès, avec quelques pluies sur les Aurès s’améliorant en soirée », a précisé Météo Algérie.

En outre, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont fait savoir qu’ « un ciel généralement dégagé couvrira le Sud-Ouest des régions Sahariennes, devenant de plus en plus nuageux à partir de la soirée avec quelques pluies parfois orageuses sur la région de Tindouf ».

Selon les mêmes services, « un ciel passagèrement nuageux couvrira le Sahara Central, le Nord Sahara et les Oasis ». Tandis qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé en général marquera les autres régions du Sud du pays ».

Bulletin météo de ce 5 avril : quel temps fera-t-il aujourd’hui ?

Le retour de la pluie et du froid ont caractérisé les prévisions météorologiques de ce mois d’avril. En effet, après un mois de mars relativement chaud, les températures ont observé une légère baisse.

Pour ce mercredi 5 avril, l’ONM a indiqué que les températures maximales oscilleront entre 16 et 26 °C sur les régions côtières. Ainsi, Météo Algérie a prévu 16 °C à El Tarf, 17 °C à Béjaia, 18 °C à Tenes, 19 °C à Tipaza et 26 °C à Tlemcen.

Au niveau des régions intérieures du pays, les températures maximales atteindront entre 12 et 26 °C. Avec 15 °C à Mila, 17 °C à Guelma, 18 °C à Djelfa, 21 °C à Blida et 25 °C à Chlef. Enfin, pour ce qui est des régions Sahariennes, les services de Météo Algérie ont prévu des températures maximales variant entre 22 et 39 °C. Selon la même source, aujourd’hui, le mercure affichera 24 °C à Tindouf, 29 °C à Ouargla et 32 °C à Djanet.

Alerte « vent violent » et « vent de sable » sur plusieurs wilayas ce 5 avril

Par ailleurs, les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune « vent violent » et « vent de sable » plusieurs wilayas du Sud du pays. En effet, l’alerte concerne les wilayas de Tindouf, Béchar, El Bayadh, Timimoun, El Meniaa, Ouargla, Ghardaia et Naama. De plus, Météo Algérie a aussi fait savoir que des vents violents affecteront trois wilayas du Nord-Ouest, il s’agit des wilayas de Ain Témouchent, Oran et Mostaganem.