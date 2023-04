Prévisions Météo Algérie : ce 1er avril sera ensoleillé sur tout le pays

Le printemps a marqué sa présence depuis le début de ce mois de Ramadan, avec le soleil et des températures qui ont connu une hausse assez sensible. En effet, depuis le début de ce mois de jeune le soleil domine dans toutes les régions de l’Algérie, et le mercure a connu une certaine hausse.

Pour ce samedi 25 mars 2023, comme pour hier, le vendredi l’Office national de météorologie (ONM) n’a émis aucun bulletin météo spécial (BMS).

En ce qui concerne les prévisions de ce second et dernier jour de ce week-end, Algérie Météo prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur quelques régions ouest du pays, mais également dégagé à partiellement voilé sur le reste des régions nord du pays.

Pour ce qui est des régions Sahariennes du pays, le ciel sera dégagé à sur toutes les régions du Sud.

Les températures pour ce samedi 1er avril

De plus, après des températures assez chaudes qui ont touché tout le pays ces derniers jours, le mercure connaitra une très légère baisse mais restera assez chaud sur l’ensemble des régions.

Pour conclure, la même source annonce que les températures moyennes pour ce samedi 1er avril 2023, vont donc osciller entre 31 et 30 °C sur les régions côtières ; entre 24 et 31 °C sur les régions intérieures du pays et entre 25 et 36 °C sur les régions Sahariennes, pour ce samedi 25 mars 2023.