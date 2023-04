Prévisions météo Algérie : canicule, pluies, orages … Quel temps fera-t-il ce 30 avril ?

Alors que les températures ont atteint des sommets au cours de ces derniers jours, une bouffée d’air frais est enfin arrivée sous un ciel nuageux marquant le retour probable de la pluie. Dans cet article, découvrez quelles sont les prévisions météorologiques pour ce début de semaine.

Sur son site internet, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » plusieurs wilayas de l’intérieur du pays. D’après la carte interactive de Météo Algérie, il s’agit des wilayas de Tlemcen, Naama, Sidi Bel Abbes, Saida, El Bayadh, Laghouat, Tiaret et Djelfa. Mais aussi, des wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Ain Defla, Médea et Tissemsilt.

Alors que la pluie fait son retour au niveau des wilayas de l’intérieur de l’Ouest et du Centre du pays, accompagnée d’une baisse des températures, la canicule persiste encore à Est du pays. D’ailleurs, l’ONM avait placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Skikda, Guelma, Annaba et El Tarf.

Bulletin météo : les prévisions pour ce dimanche 30 avril

Le bulletin météorologique de ce dimanche 30 avril 2023 prévoit un ciel souvent voilé à nuageux couvrant la quasi-totalité du territoire national. De plus, quelques averses orageuses affecteront les wilayas de l’intérieur, notamment celles de l’Ouest et du Centre. Toutefois, quelques rayons de soleil illumineront le ciel au Sud du pays, mais aussi au niveau de certaines régions du Nord, au Centre et à l’Est du pays.

Concernant les températures prévues aujourd’hui, le mercure repart progressivement à la baisse après un week-end caniculaire. En effet, la température atteindra 19 °C à Béjaia et à Jijel, 20 °C à Blida, 21 °C à Boumerdes et 22 °C à Alger, à El Tarf et à Sétif. Pour ce début de semaine, le mercure affichera 23 °C à Souk Ahras et à Mostaganem, à 24 °C à Oran, à Mila et à Constantine. Au Sud, la température avoisinera les 38 °C à Ouargla, à El Oued, à Illizi et à Béchar, 39 °C à Timimoun, 40 °C à Beni Abbes, 41 °C à Tindouf et à In Salah.