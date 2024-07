Prévisions Météo Algérie : canicule, nuages, pluies… Quel temps prévoir ce 4 juillet ?

La semaine touche à sa fin, marquée par la persistance d’une chaleur intense, voire caniculaire, dans certaines régions du pays. Nos yeux se tournent vers le ciel pour connaitre le temps qui s’annonce pour cette fin de semaine. Spécialement ce jeudi 4 juillet, alors que l’Algérie entame les derniers préparatifs pour célébrer le 62ᵉ anniversaire de la Fête de l’indépendance nationale ce week-end. Dans cet article, découvrez donc les prévisions météo pour cette journée et préparez-vous en conséquence.

Le bulletin météo de ce jeudi prévoit des maximales variant entre 28 et 40 °C sur les régions côtières, entre 27 et 43 °C sur les régions intérieures et entre 37 et 49 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, un temps chaud continue d’affecter différentes régions du pays.

D’ailleurs, les services de l’ONM annoncent la persistance d’un temps caniculaire de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central, ainsi que d’un temps chaud sur le Bécharois. Un temps chaud est également attendu ce jeudi dans les régions intérieures de l’Ouest et du Centre-Ouest du pays.

Il est important de rappeler qu’un bulletin météo spécial (BMS) de Météo Algérie est en vigueur. Ce dernier place en vigilance orange canicule les wilayas d’Adrar, le Sud de Timimoun, In Salah et Bordj Badji Mokhtar, où les températures maximales atteindront, et pourront dépasser, les 49 °C, tandis que les minimales varieront entre 34 et 38 °C.

Ciel nuageux ou ensoleillé, quelles sont les prévisions météo de ce jeudi 4 juillet ?

En cette fin de semaine, le bulletin météo de l’ONM prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord du pays. Cependant, au niveau de notre grand Sud, un tableau météorologique contrasté se dessine.

Météo Algérie annonce un ciel dégagé à partiellement voilé en général, avec le développement de quelques cellules orageuses sur l’extrême Sud et de la frontière algéro-malienne vers le Hoggar/Tassili durant l’après-midi et la soirée, accompagnées de quelques averses de pluie. Sur son site internet, l’ONM a placé en vigilance jaune “pluie” et “orage” les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

En résumé, un temps chaud continuera d’affecter plusieurs régions du pays ce jeudi 4 juillet. Les prévisions restent relativement stables, à l’exception de quelques nuages plus denses et des pluies sur l’extrême Sud du pays.