Prévisions météo Algérie : canicule et pluie prévues pour ce dimanche 2 juillet ?

Après un mois de juin marqué par des vagues de chaleur intense et quelques épisodes pluvieux persistants, quel temps nous réserve ce mois de juillet ? Dans cet article, découvrez les prévisions météo de ce dimanche 2 juillet 2023, afin de mieux vous préparer aux éventuelles variations météorologiques. Restez à l’affût des dernières informations concernant la canicule et les précipitations pour planifier vos activités en conséquence !

Pour ce début de semaine, un ciel dégagé et ensoleillé couvrira l’ensemble des régions côtières du pays. Cependant, un temps voilé à partiellement voilé marquera la majeure partie des régions intérieures du pays, avec une tendance orageuse et de rares averses.

Au Sud du pays, le bulletin météo de ce 2 juillet prévoit un ciel se couvrant sur le Nord Sahara, avec de probables pluies sur le Bécharois. Toutefois, un ciel dégagé marquera l’ensemble des autres régions de notre grand Sud.

Par ailleurs, il convient de noter que les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar et In Salah. Outre la canicule, Météo Algérie a aussi placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Tebessa, Oum El Bouaghi, Batna, M’sila, Djelfa, Tiaret, Laghouat, Ghardaia, El Bayadh, Naama et Béchar. Mais aussi, les wilayas de Tindouf, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset.

Bulletin Météo de ce 2 juillet : qu’en est-il des températures ?

Du côté des températures, le mercure affichera 29 °C à Alger, à Tipaza, à Souk Ahras et à Tlemcen, 30 °C à Tebessa et à Skikda, 31 °C à Médea, 32 °C à Saida et 33 °C à Djelfa et à Constantine. Ce dimanche, la température atteindra 35 °C à Bordj Bou Arreridj, à Tissemsilt et à Sidi Bel Abbes, 37 °C à Laghouat, 38 °C à El Oued, 40 °C à Ghardaia, 41 °C à Ouargla, 44 °C à Illizi et 47 °C à Tindouf et à In Salah.

Enfin, rappelons que durant les épisodes de fortes chaleurs, il est essentiel de prendre soin de notre corps en maintenant une hydratation adéquate. En effet, pour éviter la déshydratation, il est primordial de boire suffisamment d’eau tout au long de la journée. L’eau aide à réguler la température corporelle, favorise le bon fonctionnement des organes et soutient le système immunitaire. N’oubliez pas de garder une bouteille d’eau à portée de main et de vous hydrater régulièrement, et ce, même si vous ne ressentez pas une sensation de soif intense.