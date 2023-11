Prévisions Météo Algérie – BMS : persistance des pluies orageuses ce jeudi 23 novembre ! 

L’arrivée tant attendue de la saison automnale se manifeste enfin, marquée par le retour bienvenu de la pluie et une nette diminution des températures, accompagnée même de quelques flocons de neige qui viennent ourler les sommets majestueux des montagnes. En se tournant vers les prévisions météo, le bulletin de cette fin de semaine s’annonce sous le signe de fortes précipitations dans différentes régions du pays. Plongez dans les détails météorologiques de ce jeudi 23 novembre ! En explorant cet article, tenez-vous au courant des prévisions détaillées qui vous permettront de planifier votre fin de semaine en toute sérénité.

Les services de l’ONM ont émis un Bulletin Météo Spécial (BMS) plaçant en vigilance orange « pluie » plusieurs régions du pays. Cette alerte concerne les wilayas suivantes : Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Ain Defla, Médéa, Blida, Bouira, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Mila, Constantine, Guelma, et Souk Ahras. Des précipitations significatives sont prévues, avec des quantités attendues entre 40 et 60 mm, pouvant localement atteindre ou dépasser les 80 mm, notamment au niveau des régions côtières.

Par ailleurs, les mêmes services ont souligné que cette alerte de niveau 2 restera en vigueur aujourd’hui jusqu’à 21h00 au moins. Dans le contexte de ces conditions météorologiques, la prudence demeure essentielle, particulièrement pour les conducteurs. Il est donc impératif d’adopter une conduite vigilante et adaptée.

Cette recommandation prend tout son sens dans le souci de garantir la sécurité sur les routes. Restez informés, respectez les consignes de sécurité, et assurez-vous d’ajuster votre conduite en fonction des circonstances, contribuant ainsi à prévenir d’éventuels incidents liés aux conditions météorologiques actuelles.

Bulletin Météo Algérie : que disent les prévisions de ce jeudi 23 novembre ?

Le bulletin météo de ce jeudi 23 novembre prévoit des paysages nuageux variables sur le territoire algérien. Dans les régions Ouest, des passages nuageux, parfois assez denses, apporteront quelques pluies locales, principalement sur les zones côtières et intérieures. Ces conditions météorologiques tendent à s’améliorer à partir de l’après-midi.

Dans les régions du Centre et de l’Est, le ciel sera nuageux à couvert, avec des averses de pluies parfois orageuses, et la possibilité de chutes de grêle par endroits. Sur les Aurès, les passages nuageux deviendront plus fréquents et denses à partir de l’après-midi, générant des averses de pluie parfois orageuses, localement soutenues.

En ce qui concerne les régions sahariennes, un ciel dégagé à partiellement voilé sera prédominant, avec un ennuagement progressif à partir de l’après-midi sur le Nord du Sahara et les oasis, pouvant occasionner quelques pluies, parfois sous forme d’averses.

Prévisions météo du 23 novembre : voici les températures du jour !

Selon les prévisions de Météo Algérie, des flocons de neige sont annoncés ce jeudi sur les sommets des monts des Aurès, au Centre et à l’Est du pays, et ce, à partir de l’après-midi. En ce qui concerne les températures, les maximales prévues pour aujourd’hui présenteront une variation significative selon les régions, oscillant entre 5 °C et 17 °C sur les régions côtières, entre 9 °C et 19 °C sur les régions intérieures et entre 14 °C et 32 °C sur les régions sahariennes.

D’après le bulletin météo de l’ONM, les températures prévues pour aujourd’hui offrent un aperçu varié des conditions thermiques à travers les différentes régions du pays. Annaba, Tlemcen et Tenes devraient enregistrer une température de 16 °C, tandis qu’Alger et Jijel connaîtront une journée à 17 °C. Les températures prévues pour quelques autres localités comprennent 10 °C à El Bayadh, 12 °C à Sétif et à Médéa, 15 °C à Blida, et 19 °C à Relizane. Enfin, le mercure affichera 14 °C à Laghouat, 20 °C à In Amenas et 21 °C à Ouargla.

