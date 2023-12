Prévisions météo : ALERTE pluies orageuses sur 17 wilayas, froid et neige ce week-end

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vent sous orages, affecteront vendredi et samedi plusieurs wilayas du Centre et de l’Est du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis, jeudi, par l’Office national de la météorologie.

Les wilayas de Tipaza, Alger, Boumerdes, Blida, Médéa et Bouira sont, ainsi, placées vendredi de 12h00 à 22h00 en vigilance « Orange », souligne le BMS, précisant que les quantités de pluies sont estimées entre 20 et 40 mm. Les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Nord de Sétif, Mila et Constantine sont également placées en vigilance « Orange » du vendredi à 15h00 au samedi à 06h00 avec des quantités de pluies estimées entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm sur les régions côtières. De plus, les wilayas d’Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras sont, quant à elles, placées en vigilance « Orange » du vendredi à18h00 au samedi à 18h00. Durant la période de validité de ce bulletin, les quantités de pluie sont estimées entre 30 et 50 mm pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm, ajoute la même source.

Chutes de neige et baisse des températures

Par ailleurs, la nuit de vendredi à samedi sera marquée par des chutes de neige sur les reliefs intérieurs et orientaux dont l’altitude dépasse 1200 mètres.

L’Algérie connaîtra l’intrusion d’une masse d’air très froide, entraînant une baisse significative des températures minimales et maximales. Les températures oscilleront entre 0 et 3 degrés Celsius dans les régions intérieures, 6 à 7 degrés sur les côtes, et 4 à 6 degrés au sud.

Les températures maximales varieront entre 18 et 22 degrés sur les côtes, atteignant 9 degrés dans les régions intérieures et oscillant entre 19 et 33 degrés au sud.

En ce qui concerne la mer, elle sera agitée à houleuse dès demain, vendredi, avec des vents atteignant 60 km/h et des vagues de 3 mètres. La houle s’intensifiera samedi, avec des vents à 70 km/h et des vagues de 4 mètres.