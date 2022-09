Prévisions météo : alerte canicule sur 5 wilayas ce 4 septembre

Pour ce dimanche 4 septembre 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin d’alerte météo spécial (BMS) canicule, avec des températures dépassant les 42 degrés Celsius. Les wilayas concernées par ce BMS canicule sont : Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf et M’Sila.

D’un autre coté, l’ONM a aussi averti quant à de forts vents pouvant atteindre les 50 KM/H et de fortes vagues, Cette alerte vents forts et vagues concernera les wilayas de Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Kala.

En ce qui concerne les régions du nord, le ciel sera dégagé à partiellement voilé sur le centre et l’ouest du pays. Alors que pour les wilayas de l’est il sera voilé.

Pour ce qui est des wilayas du sud du pays, on notera un ciel dégagé à partiellement voilé.

Les températures pour ce dimanche 4 septembre

Pour ce dimanche 4 septembre 2022, le mercure affichera des températures qui restent assez chaudes et caniculaires sur quelques wilayas. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 27 et 40 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 31 et 41 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 36 à 46 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.