Prévisions Météo : alerte canicule à l’Ouest du pays ce 20 mai

Après la forte pluviosité enregistrée en ce début de ce mois de mai, voilà que l’été annonce son arrivée avec une hausse considérable des températures et un ciel bleu dégagé. En effet, pour ce vendredi 20 mai 2022, Météo Algérie a prévu un ciel généralement dégagé sur l’ensemble du pays avec des températures caniculaires sur les régions Ouest du pays.

Dans son bulletin météo de ce vendredi 22 mai, l’Office National de la Météorologie (ONM) a indiqué que les régions Nord du pays « connaîtront un ciel généralement dégagé, mais partiellement voilé sur l’Ouest, excepte des bancs de brume et brouillard avec des nuages bas près des côtes ouest en matinée ».

L’ONM a également noté que les régions intérieures du pays seront marquées par « le développement de foyers orageux isolés sur les hauts plateaux et les Aurès durant l’après-midi, pouvant engendrer quelques pluies par endroits sur les hauts plateaux Ouest ».

En ce qui concerne les régions Sahariennes, « le ciel sera partiellement voilé sur le Sud-Ouest, devenant voilé à localement nuageux à partir de l’après-midi ». Météo Algérie a aussi indiqué que « le ciel sera dégagé à partiellement voilé sur les autres régions », notant, par ailleurs, « des formations cumuliformes de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili avec développement de foyers orageux isolés durant l’après-midi, notamment sur l’extrême Sud ».

Il convient de souligner que l’ONM a émis une alerte à la vigilance de niveau 1, de couleur jaune, mettant en garde contre la canicule qui persistera sur certaines wilayas de l’Ouest avec des températures atteignant ou dépassant les 40 °C. En effet, la mise en garde de Météo Algérie concerne les wilayas de : Ain-Defla, Chlef, Relizane, Mostaganem, Mascara et Sidi Ben Abbès

Les températures prévues pour ce vendredi 22 mai

Concernant les températures maximales prévues ce vendredi 22 mai, l’ONM a mis en garde contre la hausse des températures sur l’ensemble des régions du pays. Météo Algérie a prévu des températures maximales comprises entre 30 et 37 degrés Celsius sur les régions côtières, avec 31 °C à Béjaia, 32 °C à Skikda et Annaba, 34 °C à Oran et 36 °C à Alger.

Les températures varieront entre 28 et 44 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays, avec 30 °C à Sétif, 31 °C à Batna, 34 °C à El Bayadh, 35 °C à Bouira et 41 °C à Sidi Ben Abbès. Météo Algérie a également indiqué que les températures maximales prévues sur les régions sahariennes seront comprises entre 32 et 44 degrés Celsius, avec 37 °C à In Amenas et 40 °C à In Salah.