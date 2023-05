Prévision Météo Algérie ce 20 mai : pluies et vents au rendez-vous

Météo Algérie prévoit des pluies torrentielles, des vents forts et des tempêtes de sable dans diverses régions du pays aujourd’hui, le samedi 20 mai 2023.

Des pluies torrentielles accompagnées de grêle, dépassant les 50 mm localement, sont attendues dans les régions d’El Oued, Ghardaia, M’Sila, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, El Meghaier, Biskra, Naama et Ouled Djellal jusqu’à 15 heures.

Une autre alerte spéciale a été lancée pour les régions de Tipaza, Alger, Médéa, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj et Chlef, où des pluies torrentielles dépassant les 40 mm sont prévues à partir de 15 heures hier, jusqu’à midi.

Les régions de Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Touggourt et Tébessa connaîtront également des pluies torrentielles dépassant les 40 mm localement de 15 heures hier, jusqu’à 6 heures aujourd’hui.

Enfin, une alerte spéciale a été émise pour les régions de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, Taref, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila et Sétif, où des pluies torrentielles dépassant les 50 mm localement sont prévues de 15 heures hier, jusqu’à 15 heures.

Les citoyens sont appelés à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques d’inondations, de glissements de terrain et autres accidents liés aux conditions météorologiques extrêmes.

Quelles sont les températures pour ce samedi ?

Pour conclure, Météo Algérie prévoit des températures assez fraiches pour la saison, donc mercure enregistrera des moyennes qui vont osciller entre 18 et 22 °C sur les régions côtières ; entre 11 et 26 °C sur les régions intérieures du pays et entre 13 et 43 °C sur les régions Sahariennes, pour ce samedi 20 mai 2023.