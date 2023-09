Pression sur Gouiri en France : un ancien sélectionneur national accuse Deschamps

Amine Gouiri vit une terrible pression en France depuis qu’il a changé sa nationalité sportive. L’ancien sélectionneur national, Nasser Sandjak, pointe du doigt le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps.

Il y a quelques semaines, Amine Gouiri a changé sa nationalité sportive, en passant de la française à l’algérienne. Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a confirmé l’information lors du dernier regroupement des Verts. Il a également affirmé que le joueur est sélectionnable à partir du prochain stage en mois d’octobre.

Depuis la révélation de Belmadi, le jeune attaquant franco-algérien (23 ans) vit une pression en France, notamment dans son club, le Stade Rennais. Alors que le directeur sportif du club français a déclaré que le changement de nationalité du joueur n’a pas été acté, ce dernier a été relégué sur le banc lors des derniers matchs. Le moins que l’on puisse dire, est que cela a ouvert les portes aux spéculations, s’il s’agit réellement d’un coup de pression de la part des Français pour dissuader l’attaquant rennais.

Sandjak pointe du doigt Deschamps

L’ancien sélectionneur national, Nasser Sandjak, accuse ouvertement Didier Deschamps. Selon lui, le sélectionneur des Bleus est derrière la pression exercée sur Amine Gouiri.

« Moi, qui vit et travaille en France, je suis sûr que cette pression exercée sur le petit Amine Gouiri n’est pas due au hasard. Je pense que Didier Deschamps a appelé le Stade Rennais pour dissuader le joueur de rejoindre les rangs de l’Algérie. C’est un entraîneur : quand il veut un joueur, il a sa propre stratégie pour l’attirer chez les Bleus ». Accuse-t-il, dans une interview accordée pour le journal sportif algérien spécialisé « Compétition ».

« On connait la musique, dès que Deschamps a un œil sur un joueur, il use de tous les moyens possibles pour le pousser à rejoindre l’équipe de France. Mais comme Amine Gouiri a déjà son passeport algérien, le sélectionneur français a agi tardivement, c’est du moins ce que je pense. Vous savez, les Français, ils prennent des joueurs aux autres pays et après, ils les jettent ». A-t-il indiqué.

Enfin, selon Sandjak « La venue de Gouiri sera bénéfique pour l’équipe nationale ». Reste à savoir maintenant si le joueur va célébrer sa première sélection avec les Verts le mois prochain ou non.