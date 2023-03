Pressenti pour rejoindre l’équipe d’Algérie : Fares Chaïbi affiche son optimisme

En vue de la double confrontation contre le Niger pour le compte des éliminatoires de la coupe d’Afrique 2023, le sélectionneur Djamal Belmadi devrait prochainement révéler la liste des joueurs sélectionnés pour le prochain stage. Plusieurs nouveaux joueurs sont supposés venir renforcer l’effectif des verts pour les prochaines confrontations.

Farès Chaïbi, un milieu de terrain franco-algérien, a affiché son optimisme sur un live Instagram vis-à-vis de l’idée de rejoindre le prochain stage de la sélection algérienne. Né en novembre 2002, Chaïbi est un milieu de terrain qui évolue au Toulouse FC. Il a joué son premier match professionnel en août 2022 et affiche de bons résultats avec son équipe cette année.

Djamal Belmadi avait annoncé en conférence de presse que Chaïbi aurait pu intégrer l’équipe jeune de la France mais il a choisi l’Algérie. Le coach affirme donc l’engagement total du joueur avec les verts « il me l’a dit à moi et il l’a dit à son club. Il a 19 ans, qu’on le laisse progresser. »

Visiblement fan de Riyad Mahrez, Fares Chaïbi avait partagé une story du joueur de Manchester City après un match de ce dernier. Le jeune joueur montre ainsi qu’il est proche de l’équipe nationale algérienne via son attachement à certains joueurs de l’équipe.

Un jeune attaquant méconnu du public algérien souhaite lui aussi représenter l’Algérie

Dans une interview accordée au media DZfoot, un jeune joueur de 22 ans d’origine algérienne, méconnu du public algérien, envoie un message au coach Belmadi. Mohamed Lamine Diaby Fadiga, issu d’un père guinéen et d’une mère algérienne, s’est exprimé, pour la première fois sur son envie de représenter l’Algérie.

« Ma mère est Algérienne, de Mostaganem, et plus précisément du village Hadjadj. Moi j’ai grandi dans une culture mixte, avec mon papa qui est Guinéen et ma maman Algérienne. » a indiqué le joueur au media Dzfoot.

L’attaquant du FC Eindhoven affirme ne jamais avoir été en contact avec la FAF. Il confirme cependant que son choix aujourd’hui se porte plus vers l’équipe nationale d’Algérie.