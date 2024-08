Présidentielles US : l’artiste algérien DJ Snake critique l’utilisation non autorisée de sa musique

Ce mercredi, l’artiste de renommée franco-algérien DJ Snake a manifesté sa contrariété après que l’une de ses chansons, « Turn Down for What », ait été utilisée lors d’un événement politique aux États-Unis. La convention nationale du Parti démocrate, qui se tient cette semaine à Chicago, a diffusé ce morceau emblématique, suscitant la colère de l’artiste.

DJ Snake dénonce l’utilisation politique de sa musique lors de la convention démocrate américaine

La convention démocrate, un événement majeur qui se déroule tous les quatre ans, est destinée à désigner les candidats du parti à la présidence et à la vice-présidence pour la prochaine élection présidentielle américaine. Cette année, la convention vise à confirmer la candidature de Kamala Harris pour l’élection prévue le 5 novembre 2024.

Cependant, DJ Snake n’a pas apprécié que sa musique soit associée à cet événement politique. Le rappeur américain Lil Jon, qui a collaboré avec DJ Snake sur ce titre en 2013, a surpris le public en interprétant la chanson lors de la convention.

DJ Snake a rapidement réagi sur le réseau social X, exprimant son désaccord : « Je n’ai pas donné mon accord, et je n’accepterai jamais que ma musique soit utilisée lors d’un événement politique. »

I did not and do not allow the use of my music to be played at a political event of any kind. https://t.co/whYGssqrjJ — DJ SNAKE (@djsnake) August 21, 2024

DJ Snake réaffirme son indépendance artistique

La musique, souvent utilisée comme un élément central des meetings politiques aux États-Unis, revêt une importance particulière en période électorale. Cependant, DJ Snake, habituellement discret sur ses opinions politiques, a clairement manifesté son refus d’être associé à cette convention, rappelant ainsi son engagement à ne pas lier son art à des causes politiques.

Bien que DJ Snake ait exprimé publiquement son mécontentement, il est important de noter que les candidats aux élections américaines ne sont pas obligés de demander l’autorisation des artistes pour diffuser leurs œuvres dans le cadre d’événements, grâce aux licences générales des lieux où ces événements se tiennent.

Ainsi la méthode la plus efficace pour un artiste de se dissocier d’un candidat reste la dénonciation publique. DJ Snake a ainsi suivi cette stratégie, à l’instar d’autres artistes comme Céline Dion, qui avait récemment critiqué l’utilisation de son tube « My Heart Will Go On » lors d’un meeting de Donald Trump.