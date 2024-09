Présidentielles 2024 : un jour de congé exceptionnel accordé à certains travailleurs

Dans un geste significatif pour renforcer la participation démocratique, l’ensemble des employés des secteurs public et privé bénéficient ce samedi d’un congé exceptionnel, sans perte de salaire, à l’occasion de l’élection présidentielle. Cette décision, annoncée lundi dans un communiqué de la Fonction publique, vise à permettre à chaque citoyen d’exercer son droit de vote sans contrainte professionnelle.

Un jour de congé exceptionnel pour encourager la participation électorale

Selon le communiqué, ce congé spécial vient en réponse à la convocation du corps électoral pour l’élection du président de la République, prévue le samedi 7 septembre 2024. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du décret présidentiel n° 24-182 du 18 Dhou el Hidja 1445, correspondant au 8 juin 2024. Elle s’applique à tous les employés des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics, ainsi qu’aux salariés des entreprises privées, couvrant tous les secteurs d’activité et statuts juridiques, y compris ceux rémunérés à l’heure ou à la journée.

L’objectif principal de cette initiative est de garantir que tous les travailleurs, quel que soit leur statut ou leur secteur d’activité, puissent participer pleinement au processus électoral. Le but étant que chaque citoyen ait la possibilité de faire entendre sa voix lors des élections.

Élections présidentielles : le travail posté maintenu

Cependant, le communiqué souligne également que les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises concernés doivent mettre en place des mesures adéquates pour assurer la continuité des services essentiels, notamment ceux qui fonctionnent en mode de travail posté. Cela signifie que les entreprises devront organiser leurs effectifs de manière à ce que le service ne soit pas interrompu, même avec l’absence de certains employés.

Beaucoup espèrent que cette initiative incitera un plus grand nombre de citoyens à se rendre aux urnes, renforçant ainsi la légitimité du processus démocratique et le choix du futur président de la République.