Présidentielles 2024 : les promesses d’Abdelali Hassani à la femme algérienne

Ce lundi, lors d’une prise de parole publique à Alger, Abdelali Hassani Cherif, candidat aux élections présidentielles de 2024, a dévoilé plusieurs propositions de réformes qui ont immédiatement suscité des réactions variées parmi le public et les analystes politiques. Parmi les annonces les plus notables, Hassani Cherif a présenté une nouvelle « allocation » destinée à soutenir les femmes sans activité professionnelle ou source de revenu.

Abdelali Hassani Cherif promet une allocation pour les femmes sans revenus et un système bancaire islamique

Cette allocation, selon le candidat, viserait principalement les femmes au foyer, les femmes divorcées et même les femmes non mariées, offrant ainsi une aide financière à celles qui se trouvent dans des situations précaires. Hassani Cherif a souligné l’importance de reconnaître le travail non rémunéré des femmes au foyer et de leur fournir un soutien économique direct, une mesure qu’il espère voir transformée en une politique nationale s’il est élu.

« Nous ne pouvons pas ignorer la contribution des femmes qui, bien qu’elles ne soient pas sur le marché du travail, jouent un rôle crucial dans la stabilité de nos familles et de notre société, » a-t-il déclaré.

Ces propositions interviennent dans un contexte où le chômage et l’accès au financement restent des préoccupations majeures en Algérie, particulièrement pour les jeunes et les femmes. Reste à voir si ces promesses convaincront l’électorat et si elles pourront être mises en œuvre efficacement en cas de victoire d’Hassani Cherif en 2024.

Des prêts bancaires sans « Riba » pour les investisseurs

Outre cette allocation, Hassani Cherif a également promis d’introduire un système de prêt bancaire 100 % islamique pour encourager les jeunes entrepreneurs à lancer leurs projets sans contrevenir aux préceptes de l’Islam. Ce système, basé sur des principes financiers islamiques, exclurait l’intérêt (Riba) et favoriserait des partenariats équitables entre les banques et les emprunteurs.

Selon le candidat, cette initiative servirait non seulement à promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes, mais aussi à inciter les commerçants à placer leur argent dans les banques plutôt que de conserver d’importantes liquidités chez eux. « Il est temps de transformer notre système financier pour qu’il soit en accord avec nos valeurs et qu’il soutienne véritablement le développement économique, » a-t-il ajouté.

