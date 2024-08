Présidentielles 2024 : l’ANIE annonce une nouvelle mesure à respecter pour les candidats

Dans un communiqué publié récemment, l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a rappelé aux candidats à l’élection présidentielle l’importance cruciale de la transparence financière durant la campagne électorale. Ainsi, l’ANIE a souligné l’obligation pour chaque candidat d’ouvrir et de tenir un compte de campagne, une mesure destinée à garantir la clarté et l’intégrité des opérations financières.

Obligation de transparence pour les candidats à la présidentielle : L’ANIE clarifie les règles

Selon les directives de l’ANIE, chaque candidat est tenu de nommer un trésorier de campagne, un rôle clé qui doit être formalisé par une déclaration écrite du candidat lui-même. Ce trésorier désigné aura la lourde responsabilité de gérer le compte de campagne, en enregistrant scrupuleusement toutes les recettes et les dépenses liées à l’activité électorale.

Le compte de campagne doit détailler la nature et l’origine de chaque recette, ainsi que la destination des dépenses engagées. Cette gestion minutieuse est essentielle pour assurer que les fonds de campagne sont utilisés conformément aux règles électorales en vigueur et pour prévenir tout abus financier ou détournement.

Campagne électorale : l’ANIE renforce les exigences

Par ailleurs, l’ANIE a précisé que le trésorier est également chargé de collecter les fonds de la campagne et de régler toutes les dépenses y afférentes. Une fois le compte bancaire unique, ouvert au nom du candidat, toutes les opérations financières doivent y être inscrites de manière transparente et traçable.

L’Autorité a aussi mis l’accent sur la nécessité pour le trésorier de tenir un registre quotidien des opérations financières. Ce registre, qui doit être conservé tout au long de la campagne, permettra de suivre en temps réel les mouvements financiers et de garantir que tous les fonds sont correctement comptabilisés.

Cette initiative de l’ANIE vise à renforcer la confiance des électeurs dans le processus électoral en assurant une gestion rigoureuse et transparente des fonds de campagne. En imposant ces obligations, l’ANIE entend prévenir les irrégularités et promouvoir des élections libres et équitables, où chaque candidat est tenu de rendre des comptes sur l’utilisation des ressources financières mises à sa disposition.