Présidentielles 2024 : la Cour constitutionnelle tranche, Tebboune réélu pour un 2ᵉ mandat

ALGER, le 14 septembre 2024 – La Cour constitutionnelle a annoncé aujourd’hui, samedi, les résultats définitifs des élections présidentielles du 7 septembre 2024, après avoir accepté les recours des candidats Youcef Aouchiche et Abdelaali Hassani Cherif.

Selon les chiffres fournis par la Cour, le taux de participation a atteint 46,10 %, en baisse par rapport au taux préliminaire de 48,3 %. Le nombre total d’électeurs ayant voté s’élève à 11 226 065, avec 1 764 637 voix annulées, tandis que les voix exprimées s’élèvent à 9 461 428. La majorité absolue requise était de 4 730 715 voix.

Le candidat indépendant, Abdelmadjid Tebboune, a obtenu 7 976 000 voix, représentant 84 % des suffrages. Abdelaali Hassani Cherif, candidat du MSP, a reçu 904 000 voix, soit 9,56 %, tandis que Youcef Aouchiche, représentant du FFS, a obtenu 580 495 voix, soit 6,14 %.

Ainsi, la Cour constitutionnelle a déclaré Abdelmadjid Tebboune, ayant atteint la majorité absolue des voix exprimées, président de la République algérienne démocratique et populaire pour un second mandat, et il commencera ses fonctions après avoir prêté serment conformément à l’article 89 de la Constitution.