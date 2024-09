Présidentielles 2024 : circulation interdite le jour du vote pour cette catégorie de véhicules

En prévision des élections présidentielles anticipées prévues pour le 7 septembre 2024, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire a émis un décret ministériel daté du 22 août 2024, visant à réguler la circulation des véhicules de transport de marchandises. Cette mesure, annoncée pour garantir la sécurité et le bon déroulement du processus électoral, imposera des restrictions strictes sur la circulation de certaines catégories de véhicules.

Élections présidentielles : interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises

Selon ce décret, la circulation de tous les véhicules transportant des marchandises, à l’image du gravier, du sable, du bois et ses dérivés, ainsi que tous les autres matériaux de construction, sera interdite pendant la période du 6 septembre 2024 à minuit (00:00) jusqu’au 8 septembre 2024 à cinq heures (05:00) du matin. Cette mesure concerne également les citernes de carburant, afin de limiter les risques liés au transport de produits potentiellement dangereux. En outre, le décret s’étend à la circulation ferroviaire, interdisant également le transport de marchandises par train durant la même période.

À LIRE AUSSI : Présidentielles 2024 : les promesses d’Abdelali Hassani à la femme algérienne

Cependant, des exceptions ont été prévues pour les véhicules chargés de l’approvisionnement en produits alimentaires de base. Les véhicules transportant du lait, de la farine, de la viande, des légumes et des fruits sont exemptés de cette interdiction, afin de garantir que la population continue d’avoir accès aux produits essentiels pendant cette période critique.

À LIRE AUSSI : Élections présidentielles 2024 : la CNIE dévoile les catégories autorisées à voter par procuration

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités pour assurer un environnement serein et sécurisé lors des élections présidentielles. Les citoyens sont invités à prendre leurs dispositions en conséquence et à respecter scrupuleusement les directives énoncées dans le décret. Le ministère de l’Intérieur souligne que ces restrictions sont temporaires et nécessaires pour le bon déroulement des élections et la sécurité de tous.