Présidentielle France: Zemmour reçoit un œuf sur le tête

Un mois sépare les français de l’échéance électorale. Depuis moins d’une semaine la vraie course vers l’Elysée a commencé après que le Conseil Constitutionnel Français ait annoncé la liste des 12 candidats retenus pour s’affronter lors du premier tour de la présidentielle française 2022.

Un des candidats qui fait le plus parler de lui, c’est bien évidemment Eric Zemmour, candidat de Reconquête. Le journaliste et écrivain, bien connu par ses positions « racistes », ce qui lui vaut beaucoup de polémiques et de critiques. Un des sujets qu’aborde le plus le candidat d’extrême droite, reste bien évidement l’immigration, un sujet qu’il a toujours mis au cœur de ses débats lors de ses interventions publiques.

Caution de garantie pour certains demandeurs de visa

Dans sa dernière sortie médiatique qui date d’hier vendredi 11 mars, Eric Zemmour a dévoilé dans une interview accordée au Figaro, que s’il venait à être élu président de la République Française, ce dernier exigerait une caution de garantie à tous les demandeurs de visa, cette dernière serait à hauteur de 10.000 Euros. La caution de garantie serait exigée aux demandeurs de visa résidants dans des pays « d’où proviennent la majorité des immigrés illégaux viens », estime le candidat de Reconquête.

Zemmour a également indiqué qu’il économiserait 15 milliards d’euros dans le budget de l’Etat d’ici 2027, en supprimant l’assistance médicale de l’Etat (Couverture santé des étrangers en situation irrégulière, 1 milliard d’euros dans le budget voté par le Parlement pour 2022). Le candidat a aussi abordé le sujet de la Caisse nationale des allocations familiales, et ce en expliquant que le total des allocations versées aux étrangers s’élevait à « 9 milliards d’euros » annuels (n° 2019), sans le minimum vieillesse géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

Eric Zemmour visé par un jet d’œuf !

Cela s’est produit aujourd’hui samedi 12 mars, le candidat à la présidentielle française Eric Zemmour a reçu un œuf sur la tête de la part d’un homme d’un âge assez avancé, à Moissac dans le Tarn et Garonne, alors que ce dernier y étais dans le cadre de sa campagne pour gagner son ticket pour le second tour des élections françaises. Cet incident s’est passé alors que quelques dizaines de ses sympathisants l’attendaient sous la pluie, contre une vingtaine d’opposants qui y étaient aussi. Selon l’Agence France Presse (AFP), l’auteur de cette attaque à l’œuf a été maitrisé par la sécurité du candidat puis emmené par les gendarmes.

La vidéo montrant Eric Zemmour sortant de sa voiture, avant qu’un homme âgé ne s’approche de lui et le frappe avec un œuf directement au-dessus de sa tête, fait le tour de la toile en France.

Eric Zemmour réagit en disant : «On voit de quel côté est la violence, il y a des gens qui ne supportent pas le débat démocratique».